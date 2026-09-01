Srpske atletičarke Španović i Mitrović osvojile srebro i bronzu na Mediteranskim igrama u troskoku
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BRAVO, DEVOJKE: Ivana Španović osvojila srebro, a Aleksandrija Mitrović bronzu na Mediteranskim igrama
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Srpska atletičarka Ivana Španović osvojila je srebro, a Aleksandrija Mitrović bronzu na Mediteranskim igrama u disciplini troskok.
Ivana Španović Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia, Dado Đilas
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Španović je do srebra stigla skokom 14.09 metara, dok je Mitrović doskočila do 13.69.
Erika Đorđa A Saraceni iz Italije je osvojila zlato skokom 14.21 metar.
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