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Vilagoš je do najsjajnijeg odličja stigla na spektakularan način — u poslednjoj, šestoj seriji! Srpska reprezentativka tada je bacila čak 65,93 metra, što je bilo dovoljno da preuzme prvo mesto i stigne do zlata.

Srebro je pripalo Špankinji Julenmi Agilar Martinez, koja je ostvarila rezultat od 65,39 metara, dok je bronzom morala da se zadovolji hrvatska atletičarka Sara Kolak sa hicem od 62,64 metra.

Druga srpska predstavnica, Marija Vučenović, zauzela je osmo mesto sa rezultatom 57,37 metara.

Srpska atletika tako je u Tarantu dobila još jedan razlog za slavlje. Pre Vilagoš, Ivana Španović osvojila je srebro, a Aleksandrija Mitrović bronzu u troskoku.

Za Vilagoš je ovo još jedan veliki rezultat u kratkom periodu. Podsetimo, srpska atletičarka je pre samo dve nedelje osvojila bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu, a sada je otišla korak dalje i popela se na najviše postolje.

Adriana je tako još jednom pokazala da je pred njom velika budućnost!