Armin Sinančević osvojio peto mesto u bacanju kugle na Mediteranskim igrama u Tarantu
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SINANČEVIĆ BEZ MEDALJE: Armin peti na Mediteranskim igrama
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Srpski atletičar Armin Sinančević zauzeo je danas peto mesto u finalu bacanja kugle na Mediteranskim igrama u Tarantu.
Sinančević je u finalu kuglu bacio 19,83 metra.
Armin Sinančević Foto: BIM25, Starsport©, Profimedia
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Zlatnu medalju na Mediteranskim igrama osvojio je Italijan Nik Poncio sa rezultatom od 21,21 metar.
Srebro je pripalo Francuzu Stivenu Majlažiju, koji je u finalu kuglu bacio 20,21 metar, dok je bronzu sa istim rezultatom kao Francuz osvojio Egipćanin Mohamed Kalifa.
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