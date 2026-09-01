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Srpski atletičar Armin Sinančević zauzeo je danas peto mesto u finalu bacanja kugle na Mediteranskim igrama u Tarantu.

Sinančević je u finalu kuglu bacio 19,83 metra.

Armin Sinančević Foto: BIM25, Starsport©, Profimedia

 Zlatnu medalju na Mediteranskim igrama osvojio je Italijan Nik Poncio sa rezultatom od 21,21 metar.

Srebro je pripalo Francuzu Stivenu Majlažiju, koji je u finalu kuglu bacio 20,21 metar, dok je bronzu sa istim rezultatom kao Francuz osvojio Egipćanin Mohamed Kalifa.

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