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Odbojkašice Srbije završile su Mediteranske igre u Tarantu pobedom i bronzanom medaljom.

U utakmici za treće mesto savladale su Grčku sa 3:2, posle pet setova i velike borbe. Kada je bilo najvažnije, pronašle su put do pobede i takmičenje završile na postolju.

Srbija je do odličja stigla sa tri pobede u pet utakmica, u sastavu bez najvećih reprezentativnih imena, ali sa dovoljno kvaliteta i odgovornosti da ostane u borbi do kraja.

1/3 Vidi galeriju Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije na Mediteranskim igrama Foto: OSSRB

Turnir je za veliki deo ekipe bio prilika da preuzme veću ulogu i potvrdi da srpska odbojka ima širinu. Posle poraza koji su je udaljili od borbe za zlato, ekipa se podigla i takmičenje završila pobedom.

Dok je mediteranska selekcija osvajala treće mesto, A reprezentacija nanizala je šest pobeda i sa samo dva izgubljena seta stigla do četvrtfinala Evropskog prvenstva. Dve srpske selekcije, na dva različita takmičenja, potvrdile su da domaća odbojka i dalje ima rezultat, kontinuitet i dovoljno široku bazu.

Jedna srpska ekipa završila je takmičenje na postolju, a druga nastavila borbu za evropsku medalju.

Bronza je pripala i Bojani Milenković.

1/6 Vidi galeriju Bojana Milenković Foto: Predrag Milosavljevic/Starsport.rs ©/2021 Predrag Milosavljevic/Starsport.rs ©, Starsport, Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Jedna od najtrofejnijih srpskih odbojkašica predvodila je delegaciju Srbije na svečanom otvaranju, noseći zastavu zajedno sa tekvondistom Stefanom Takovom. Bila je to čast dostojna sportistkinje koja je sa reprezentacijom osvajala svetska i evropska zlata, olimpijsku bronzu i godinama pripadala samom vrhu.

Bojana je na Igre stigla sa željom da se vrati na teren, ali je povreda kvadricepsa bila jača - nije zaigrala ni u jednoj od pet utakmica Srbije. Bila je prijavljena među 13 odbojkašica, ostala uz ekipu i zvanično postala osvajačica bronze.

Ne bi bilo pošteno njen boravak u Tarantu svesti na turističko putovanje. Bila je povređena, uz ekipu i imala važnu simboličku ulogu u delegaciji Srbije.

U ekipi sastavljenoj uglavnom od mlađih odbojkašica, Bojana je bila najiskusnija. Istovremeno, ostala je izvan aktuelnog sastava A reprezentacije, čiji je deo bila još na Svetskom prvenstvu 2025. godine. Tako se našla između dve reprezentativne priče - sa zastavom u rukama, bronzom u biografiji i bez povratka na teren.

1/4 Vidi galeriju Bojana Milenković Foto: Starsport

Taranto joj nije doneo novi takmičarski početak. Više je ličio na priznanje za sve što je tokom prethodnih godina dala srpskoj odbojci: dostojanstven boravak uz reprezentaciju i još jednu medalju u bogatoj sportskoj biografiji.

Zvaničnog oproštaja nema Ali sport ponekad najviše kaže upravo onda kada niko ništa ne izgovori.

Zastavu je nosila. Bronzu je zvanično osvojila. Uz ekipu je bila.

Jedino nije zaigrala.

Ako je Taranto trebalo da oživi karijeru, završio se kao dostojanstveno priznanje bez takmičarskog povratka - i možda kao oproštaj od reprezentacije u kojem niko još nije izgovorio reč "zbogom".

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