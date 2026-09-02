Slušaj vest

Od krova sveta do naslovnih strana zbog privatnog skandala!

Blanka Vlašić je na današnji dan 2007. godine ostvarila jedan od najvećih uspeha u karijeri i postala svetska šampionka. Gotovo 20 godina kasnije, proslavljena atletičarka ponovo se našla u centru pažnje zbog privatne drame i snimka njenog supruga koji je izazvao pravu buru u regionu!

Pre tačno 19 godina, 2. septembra 2007. godine, Blanka Vlašić popela se na krov sveta!

Na Svetskom prvenstvu u Osaki, jedna od najboljih skakačica uvis svoje generacije preskočila je 2,05 metara i osvojila zlatnu medalju. Bio je to istorijski uspeh — Blanka je Hrvatskoj donela prvu zlatnu medalju na svetskim prvenstvima u atletici.

Usledile su godine novih medalja, velikih pobeda i status sportske ikone. Blanka je postala jedno od najprepoznatljivijih imena svetske atletike, a njeni uspesi bili su tema sportske javnosti širom sveta.

A onda je, gotovo dve decenije kasnije, njeno ime ponovo osvanulo na naslovnim stranama širom regiona, ali ovoga puta ne zbog spektakularnih skokova i medalja. Umesto sportskih uspeha, u centru pažnje našao se njen privatni život i brak sa belgijskim sportskim novinarom Rubenom van Guhtom, nakon što je jedno njegovo televizijsko uključenje uživo pokrenulo lavinu nagađanja i medijsku buru.

Snimak iz hotelske sobe

Sve se dogodilo tokom Evropskog prvenstva u fudbalu 2024. godine u Nemačkoj.

Ruben van Guht javljao se uživo iz svoje hotelske sobe, a pažnju gledalaca nije privuklo samo ono što je govorio. U pozadini kadra, na krevetu iza njega, videle su se ženske noge!

Društvene mreže su se momentalno usijale!

Kada je, prema snimku koji se munjevito proširio internetom, Ruben primetio šta se vidi u kadru, pokušao je da prizor zakloni šoljicom kafe. Međutim, bilo je prekasno - snimak je već počeo da kruži društvenim mrežama, a region je brujao o pitanju: Ko je misteriozna žena iz hotelske sobe?

Ubrzo su se pojavile i tvrdnje da je Blanka upravo preko tog televizijskog uključenja saznala za navodnu prevaru svog supruga, a cela priča prerasla je u jednu od najkomentarisanijih regionalnih medijskih drama tog leta.

Mediji ga povezivali sa drugom ženom

Misterija oko snimka ubrzo je dobila novi nastavak.

Pojedini hrvatski i regionalni mediji počeli su da pišu o identitetu žene koja se navodno našla sa Rubenom u hotelskoj sobi, a njegovo ime dovođeno je u vezu sa književnicom Šarlot van Loj.

Ti navodi dodatno su raspalili interesovanje javnosti, dok se o celom slučaju danima govorilo i pisalo širom regiona. Ipak, tvrdnje o identitetu žene sa snimka ostale su predmet medijskih navoda i spekulacija.

Zbog Blanke se razveo od prve supruge?

Ali, tu se priča nije završila.

Dok je javnost pokušavala da rasplete misteriju iz hotelske sobe, regionalni mediji ponovo su počeli da se bave Rubenovom ljubavnom prošlošću.

Pre braka sa Blankom, belgijski sportski novinar bio je u braku sa Loren van Tongerlo. Pojedini mediji tada su pisali o vremenskom okviru njegovog razvoda i početka veze sa Blankom, pa su se pojavila nagađanja da je upravo hrvatska atletičarka bila razlog kraja njegovog prethodnog braka.

Ruben je, međutim, ranije odbacivao takva tumačenja i govorio o odnosu sa Blankom pre nego što je njihova veza postala javna.

U međuvremenu, Blanka i Ruben venčali su se 26. maja 2022. godine, a iz braka su dobili sina Monda.

1/8 Vidi galeriju Blanka Vlašić i Ruben Van Guht Foto: Printscreen, Bruno Fahy / Zuma Press / Profimedia, Instagram/blankavlasic_official

"Braka više nema! Tačka."

Dok se javnost i dalje bavila snimkom koji je svojevremeno zapalio region, priča o Blanki Vlašić i Rubenu van Guhtu dobila je potpuno novi nastavak.

Početkom ove godine Ruben je za belgijske medije govorio da je i dalje u braku sa proslavljenom hrvatskom atletičarkom.

Međutim, ubrzo je usledio potpuno drugačiji odgovor iz Blankine porodice.

Njen otac i dugogodišnji trener Joško Vlašić izjavio je da su Blanka i Ruben zvanično razvedeni još od oktobra!

"Službeno su razvedeni još od oktobra", rekao je Joško Vlašić.

On je zatim govorio o odnosu svoje ćerke i bivšeg zeta, naglašavajući da je Blanka tokom cele situacije prvenstveno vodila računa o dobrobiti svog sina.

"Ta veza gotovo od samog početka nije bila dobra, iz razloga koje sada svi znaju, ali Blanka je uvek na prvo mesto stavljala svog sina. Zato je ćutala i još dugo ostala u braku, sve dok više nije bilo održivo", rekao je Blankin otac.

A potom je poslao jasnu poruku koja je odjeknula u javnosti:

"Braka više nema. Tačka."

Joško Vlašić je naglasio i da njegova ćerka o svemu ne želi javno da govori, želeći da zaštiti sina od cele medijske priče.

Od zlatne Osake do privatne drame

Kada se danas pomene ime Blanke Vlašić, ljubitelji sporta najpre će se setiti njenih neverovatnih uspeha.

A upravo na današnji dan, 2. septembra 2007. godine, napravila je jedan od najvećih koraka u svojoj blistavoj karijeri - osvojila je svetsko zlato i popela se na krov sveta.

Gotovo dve decenije kasnije, njeno ime ponovo je završilo na naslovnim stranama, ali pod potpuno drugačijim okolnostima.

Jedno televizijsko uključenje njenog supruga pokrenulo je lavinu medijskih napisa i nagađanja, da bi gotovo dve godine kasnije priča dobila još jedan veliki obrt, potvrdu njenog oca da brak više ne postoji.

Od zlatne Osake, preko snimka koji je zapalio region, do neočekivanog raspleta braka - život jedne od najvećih atletičarki sa ovih prostora imao je poglavlja koja su pažnju javnosti privlačila daleko van sportskih borilišta!