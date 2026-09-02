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Oni su u finalu A trijumfovali vremenom 6:25,37.

Srpska posada bila je ubedljiva u finalnoj trci i kroz cilj prošla 3,20 sekundi pre Italijana Đorđa Marvučića i Marka Pratija, koji su osvojili srebrnu medalju rezultatom 6:28,57. Bronza je pripala grčkoj posadi, Nikolaos Holopulos i Konstantinos Đanulis, sa vremenom 6:32,92.

Za srpski dubl ovo je još jedna medalja na velikim međunarodnim takmičenjima u samo nekoliko dana. Mačković i Pimenov su 28. avgusta osvojili srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu u Amsterdamu, prethodno su bili zlatni na Evropskom prvenstvu u Varezeu.

Dan ranije srebrnu medalju na Mediteranskim igrama osvojila je Jovana Arsić u skifu, pa Srbija iz veslačkog programa u Tarantu za sada ima dve medalje, zlato i srebro.

Mediteranske igre Taranto 2026 održavaju se od 21. avgusta do 3. septembra, uz učešće sportista iz 26 zemalja, koji se takmiče u 32 sporta.

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