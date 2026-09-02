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Strašne scene viđene su na meču odbojkašica Srbije i Grčke.

Početkom drugog seta teže se povredila reprezentativka Grčke Angelopulu posle sudara sa saigračicom.

1/9 Vidi galeriju Povreda odbojkašice Grčke Foto: Printskrin

Usledili su jezivi krivi povređene odbojkašice, pa su igračice oba tima u šoku hvatale za glavu.

Deo igračica je plakao gledajući mučnu scenu u hali u Brnu.

Posle višeminutnog prekida i ukazane pomoći, Grkinja je na nosilima izneta sa terena.

Srbija je u tom trenutku vodila sa 1:0 u setovima i 2:0 u poenima u drugom setu.