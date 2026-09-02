Reprezentativka Grčke teže je povređena posle sudara sa saigračicom
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ODBOJKAŠICE ZAPLAKALE NA MEČU SRBIJE: Jeziva scena! Igračica vrištala od bolova, izneli je na nosilima
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Strašne scene viđene su na meču odbojkašica Srbije i Grčke.
Početkom drugog seta teže se povredila reprezentativka Grčke Angelopulu posle sudara sa saigračicom.
Povreda odbojkašice Grčke Foto: Printskrin
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Usledili su jezivi krivi povređene odbojkašice, pa su igračice oba tima u šoku hvatale za glavu.
Deo igračica je plakao gledajući mučnu scenu u hali u Brnu.
Posle višeminutnog prekida i ukazane pomoći, Grkinja je na nosilima izneta sa terena.
Srbija je u tom trenutku vodila sa 1:0 u setovima i 2:0 u poenima u drugom setu.
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