TAJGER VUDS DOBIO ŽESTOKU KAZNU ZA SAOBRAĆAJKU: Na sud stigao sa Trampovom bivšom snajom, a detalji nesreće šokirali su javnost
Tajger Vuds, koji je prvobitno bio optužen za vožnju pod uticajem opojnih sredstava, se nije protivio optužbi za nepropisno upravljanje vozilom i pred sudom u okrugu Martin prihvatio je izmenjenu, blažu optužbu.
Američki golfer je tokom saslušanja malo govorio, a pre početka je sedeo za stolom predviđenim za odbranu, osvrćući se ka publici u sudnici. U zgradu suda stigao je sa svojom devojkom Vanesom Tramp, bivšom snajom predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa. Ona je tokom saslušanja sedela iza njega.
Vuds je napustio sud bez obraćanja novinarima. Prema sudskim dokumentima, takođe se nije protivio optužbi za odbijanje testiranja, te mu je naloženo plaćanje sudskih troškova. Izjašnjavanje da se neko ne protivi optužbi ne predstavlja priznanje krivice, ali znači da optuženi neće iznositi odbranu.
U krivičnopravnom sistemu, ovakva izjava se tretira kao osuđujuća presuda. Vuds je uhapšen nakon što je njegov terenac zakačio kamion i prevrnuo se na bok na putu kroz stambeno naselje pored plaže na ostrvu Džupiter. U izveštaju šerifa navodi se da su policajci u njegovom džepu pronašli dve tablete protiv bolova, kao i da je pokazivao znake smanjene sposobnosti za upravljanje vozilom.
Podvrgao se alko-testu, koji je bio negativan, ali je odbio da da uzorak urina za analizu. Prethodno se izjasnio da nije kriv po prvobitnoj optužbi za vožnju pod uticajem opojnih sredstava. Prema navodima zvaničnika, ni Vuds, ni osoba iz drugog vozila nisu povređeni u udesu.
Ipak, prema policijskom izveštaju, njegov "Land Rover" je naneo štetu kamionu u iznosu od 5.000 dolara. Vuds je policajcu rekao da je gledao u telefon i menjao radio-stanicu kada je udario u kamion.
Vuds je jedna od najuticajnijih ličnosti u svetu golfa, ali je njegova karijera bila ozbiljno poremećena brojnim operacijama leđa i kolena, saobraćajnim nesrećama i zavisnošću od lekova protiv bolova. Tokom godina učestvovao je u četiri saobraćajne nesreće.
Nakon udesa 2009. godine, kao i nakon ovog poslednjeg, pravio je pauzu u takmičenjima i još uvek se nije vratio na turnire. Prema sudskim zapisima, napustio je Sjedinjene Američke Države kako bi se podvrgao lečenju u ustanovi za stacionarnu terapiju. Vuds se prvi put javno pojavio nakon povratka sa lečenja 23. juna, kada je predstavio planove PGA tura za reorganizaciju rasporeda takmičenja za 2028. godinu.
Zadržao je funkciju predsedavajućeg Odbora za buduća takmičenja (Future Competition Committee) tog tura i nakon svog hapšenja. Tokom tog pojavljivanja nije odgovarao na pitanja.