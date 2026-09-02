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Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva, pošto je u četvrtfinalu u Brnu pobedila selekciju Grčke 3:0 (25:14, 25:20, 25:17).

Srpske odbojkašice će u polufinalu igrati protiv pobednika duela između selekcija Turske i Nemačke.

Selektor Zoran Terzić bio je zadovoljan nakon pobede.

Srbija je tako osmi put uzastopno izborila polufinale Evropskog prvenstva, a Terzić je podsetio na neverovatan kontinuitet reprezentacije.

"Lepo zvuči, nema šta. Ako se dobro sećam, od 2007. smo samo jednom, i to 2009. ostali bez polufinala. Ispunili smo neki prvi cilj, ja sam i pre polaska rekao da bi bio neuspeh da ova reprezentacija ne uđe u polufinale. Sad idemo da probamo da ispunimo i drugi i da osvojimo medalju", rekao je Terzić.

1/9 Vidi galeriju Srbija - Grčka (četvrtfinale Evropskog prvenstva) Foto: CEV

Meč je obeležila i teška povreda grčke odbojkašice Georgije Angelopulu, zbog koje je utakmica bila prekinuta na nekoliko minuta.

"To poremeti dosta igračice, one su malo emotivne, devojke su na kraju krajeva, moraju da budu. To su stvari koje se nažalost dešavaju u sportu i protiv kojih ne možemo ništa. Žao nam je svima, ali to je sudbina."

Posebno zanimljiv bio je Terzićev komentar potencijalnog polufinala sa Turskom. Turkinje su porazom od Poljske završile u delu žreba u kojem se nalazi Srbija, a pojavile su se i spekulacije da im je takav rasplet odgovarao.

"Ne znam baš, da li su želele ili nisu. Ta utakmica ima neke kontroverze, da li su pustile ili nisu?! Ono što sam ja video, meni se čini da nisu. Ono što kažu poljske igračice, izgleda da jesu, ali na kraju nije ni bitno."

Terzić veruje da Srbija ima razloga za optimizam protiv dobro poznatog rivala.

"Protivnik nam je poznat, tukli smo ih praktično svaki put, već duži niz godina, osim tog poslednjeg takmičenja, gde su uspele da nas dobiju u borbi za zlato. Pokušaćemo sve da odigramo dobar meč, da dobijemo Tursku i da odigramo još jedno finale."

Selektor je na kraju doneo i dobre vesti kada je u pitanju Mina Popović, potvrdivši da njena povreda nije ozbiljna.

"Ništa strašno, neki bol, ali hvala Bogu prošlo je."