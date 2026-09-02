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Brenan je etapu dužine 153,8 kilometara, voženu od Kartagene do Lorke, prešao za tri sata, 17 minuta i 18 sekundi.

Drugo mesto zauzeo je vozač ekipe Kofidis, Francuz Brajan Kokar, dok je treći bio Belgijanac Jordi Meus iz ekipe Red Bul Bora Hansgrohe.

U generalnom plasmanu, Mas je prvi sa ukupnim vremenom od 35 sati, 59 minuta i dve sekunde, ispred drugoplasiranog Slovenca Primoža Rogliča iz ekipe Red Bul Bora Hansgrohe, sa minut i 18 sekundi zaostatka, i trećeplasiranog Austrijanca Feliksa Gala iz ekipe Dekatlon CMA CGM, sa minut i 39 sekundi zaostatka.

Naredna etape trke, koja je na programu u četvrtak, dugačka je 166,6 kilometara i biće vožena od Vere do Kalar Alta.

(Beta)

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