U utakmici za bronzanu medalju Srbija će igrati protiv Španije u četvrtak od 12 časova.
MEDITERANSKE IGRE
DELFINI IGRAJU ZA BRONZU U ITALIJI: Vaterpolisti Srbije bez finala Mediteranskih igara u Tarantu
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Muška vaterpolo reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira u finale Mediteranskih igara u Tarantu, pošto je večeras izgubila od domaćina Italije 10:11 (1:3, 6:2, 0:3, 3:3).
U ekipi Srbije najefikasniji je bio Viktor Urošević sa četiri gola, a Vasilije Martinović postigao je tri. Po jedan pogodak postigli su Dušan Trtović, Đorđe Vučinić i Bogdan Gavrilović. Golman Milan Glušac imao je sedam odbrana.
Italiju je predvodio Filipo Ferero sa četiri gola.
Srpski tim je loše počeo i gubio je 1:5, ali je serijom 6:0 uspeo da preokrene na 7:5.
Italija je uzvratila u nastavku, igralo se gol za gol, sve dok domaća selekcija nije povela 11:9 i obezbedila pobedu.
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