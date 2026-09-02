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Muška vaterpolo reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira u finale Mediteranskih igara u Tarantu, pošto je večeras izgubila od domaćina Italije 10:11 (1:3, 6:2, 0:3, 3:3).

U ekipi Srbije najefikasniji je bio Viktor Urošević sa četiri gola, a Vasilije Martinović postigao je tri. Po jedan pogodak postigli su Dušan Trtović, Đorđe Vučinić i Bogdan Gavrilović. Golman Milan Glušac imao je sedam odbrana.

Italiju je predvodio Filipo Ferero sa četiri gola.

Srpski tim je loše počeo i gubio je 1:5, ali je serijom 6:0 uspeo da preokrene na 7:5.

Italija je uzvratila u nastavku, igralo se gol za gol, sve dok domaća selekcija nije povela 11:9 i obezbedila pobedu.