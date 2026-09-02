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Hadjar se povredio sredinom avgusta tokom pauze u šampionatu za vreme bokserskog treninga, kada je zadobio malu naprslinu kosti u ručnom zglobu, zbog čega je propustio prethodnu trku u Holandiji.

Kao i u Zandvortu, Hadžara će u Monci zameniti Lijam Loson, vozač Rejsing Bulsa, druge ekipe Red Bula.

Loson je pre dve nedelje u Holandiji zauzeo sedmo mesto.

Losona će u Rejsing Bulsima zameniti rezervni vozač Juki Cunoda, koji je to učinio i u Holandiji.

Red Bul je prošle sedmice saopštio da Hadžar napreduje, ali da ekipa neće nepotrebno rizikovati sa njegovim povratkom na stazu.

Red Bul je četvrti u šampionatu konstruktora, iza Mercedesa, Ferarija i Meklarena.

Trka za Veliku nagradu Italije vozi se u nedelju od 15 časova u Monci.

(Beta)