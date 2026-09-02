Vozač Red Bula Isak Hadjar propustiće i predstojeću trku Formule 1 za Veliku nagradu Italije u Monci pošto se nije oporavio od povrede ručnog zgloba.
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NOVI PEH ZA RED BUL: Hadjar ponovo van bolida, a Lijam Loson dobio novu šansu
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Hadjar se povredio sredinom avgusta tokom pauze u šampionatu za vreme bokserskog treninga, kada je zadobio malu naprslinu kosti u ručnom zglobu, zbog čega je propustio prethodnu trku u Holandiji.
Kao i u Zandvortu, Hadžara će u Monci zameniti Lijam Loson, vozač Rejsing Bulsa, druge ekipe Red Bula.
Loson je pre dve nedelje u Holandiji zauzeo sedmo mesto.
Losona će u Rejsing Bulsima zameniti rezervni vozač Juki Cunoda, koji je to učinio i u Holandiji.
Red Bul je prošle sedmice saopštio da Hadžar napreduje, ali da ekipa neće nepotrebno rizikovati sa njegovim povratkom na stazu.
Red Bul je četvrti u šampionatu konstruktora, iza Mercedesa, Ferarija i Meklarena.
Trka za Veliku nagradu Italije vozi se u nedelju od 15 časova u Monci.
(Beta)
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