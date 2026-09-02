VELJKO RAŽNATOVIĆ POKAZAO VELIKO SRCE NA MARAKANI: Srpski bokser delio rukavice najmlađima u BK Crvena zvezda
Nekoliko dana posle spektakularnog nastupa na Balkan Boxing 11 u Ložionici, gde je nokautirao Rosmena Brita iz Venecuele u prvoj rundi, Veljko Ražnatović je pokazao veliko srce i donirao bokserske rukavice najmlađima u Bokserskom klubu Crvena zvezda.
- Ovde smo danas delili opremu u Bokserskom klubu Crvena zvezda, koji je moja druga kuća. Boks je nešto što pobesnelom daje mir i glupog nauči da bude pametan. Boks je nešto što može da vaspita dete, da mu pokaže prave vrednosti. Nauči te čojstvu i junaštvu, nema loše strane, posebno ako dete trenira rekreativno. Boks nije bauk i ako imate problematično i nemoguće dete, kao što sam ja bio, definitivno će mu pomoći u životu – rekao je Veljko Ražnatović.
Veljko Ražnatović posle nastupa u Ložionici i dalje čuva status nepobedivog boksera u profi ringu i sada ima skor 20:0, dospeo je na 35. mesto na svetskoj rang-listi u kruzer kategoriji i sve je bliži ispunjenju svog cilja, a to je boksovanje za neku od titula prvaka sveta.
Veljko je najavio da bi do kraja godine mogao da se bori još jednom na nekom od Balkan Boxing događaja, pa ga za nekoliko meseci ponovo gledamo u ringu.