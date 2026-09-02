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Nekoliko dana posle spektakularnog nastupa na Balkan Boxing 11 u Ložionici, gde je nokautirao Rosmena Brita iz Venecuele u prvoj rundi, Veljko Ražnatović je pokazao veliko srce i donirao bokserske rukavice najmlađima u Bokserskom klubu Crvena zvezda.

- Ovde smo danas delili opremu u Bokserskom klubu Crvena zvezda, koji je moja druga kuća. Boks je nešto što pobesnelom daje mir i glupog nauči da bude pametan. Boks je nešto što može da vaspita dete, da mu pokaže prave vrednosti. Nauči te čojstvu i junaštvu, nema loše strane, posebno ako dete trenira rekreativno. Boks nije bauk i ako imate problematično i nemoguće dete, kao što sam ja bio, definitivno će mu pomoći u životu – rekao je Veljko Ražnatović.

1/3 Vidi galeriju Veljko Ražnatović na merenju pred Balkan Boxing 11 Foto: Balkan Boxing

Veljko Ražnatović posle nastupa u Ložionici i dalje čuva status nepobedivog boksera u profi ringu i sada ima skor 20:0, dospeo je na 35. mesto na svetskoj rang-listi u kruzer kategoriji i sve je bliži ispunjenju svog cilja, a to je boksovanje za neku od titula prvaka sveta.