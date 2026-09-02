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To će biti drugo unapređenje Ferarijeve pogonske jedinice ove sezone, nakon što je Ferari od Međunarodne automobilske federacije (FIA) dobio mogućnost za dva razvojna unapređenja.

Ferari je prošle godine imao razočaravajuću trku u Monci, nakon što su njegovi vozači zauzeli četvrto i šesto mesto, ali su očekivanja u ovoj godini veća, u konkurentnijoj sezoni u kojoj čuvena ekipa i dalje ima šanse da se bori za titulu.

Hamilton je na sponzorisanom događaju večeras u centru Milana rekao da je u Monci uvek uzbudljivo.

"To je najbrža trka na koju idemo. Prošle godine nismo imali bolid kojim bismo mogli da se borimo za pobedu. Mislim da ove godine imamo bolid za to", rekao je Hamilton, preneo je Skaj.

Hamilton deli rekord od pet pobeda na Velikoj nagradi Italije sa Mihaelom Šumaherom, ali je prošle godine, na svom debiju u Monci kao vozač Ferarija, zauzeo šesto mesto, tokom teške prve sezone u crvenom bolidu.

Britanac je prvu pobedu za Ferari ostvario u junu u trci u Španiji.

Šarl Lekler Foto: SEM VAN DER WAL/ANP

Vikend će biti dodatno značajan jer će lider šampionata vozač Mercedesa Kimi Antoneli startovati sa začelja zbog kazne vezane za motor.

"Barselona je bila neverovatna, podrška svih ljudi bila je sjajna. ;Ali nadam se da ovog vikenda možemo da se borimo za pobedu", dodao je Hamilton, koji za Antonelijem zaostaje 59 bodova.

Hamilton i njegov timski kolega Šarl Lekler dobili su ogromne ovacije navijača koji su prisustvovali događaju, a Britanac je bio oduševljen dočekom.

"Neverovatno je biti ovde. Ovo je druga godina i neverovatno je videti vas sve ovde. Zaista je dirljivo videti vas. Obožavam 'tifoze' ", rekao je Hamilton.

Trka za Veliku nagradu Italije vozi se u nedelju od 15 časova u Monci.

(Beta)