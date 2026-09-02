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Ženska odbojkaška reprezentacija Italije drugi je polufinalista Evropskog prvenstva.

Italijanke su u četvrtfinalu u Brnu savladale Švedsku sa 3:1, po setovima 21:25, 26:24, 25:21, 25:23.

1/9 Vidi galeriju Srbija - Grčka (četvrtfinale Evropskog prvenstva) Foto: CEV

Aktuelni olimpijski i svetski šampion će u polufinalu igrati protiv pobednika sutrašnjeg četvrtfinala u Istanbulu između Poljske i Holandije.

Prvi polufinalista je Srbija koja je savladala Grčku. Rival u tom polufinalu će biti pobednik meča Turska - Nemačka.

Švedska je, nošena fantastičnom Isabelom Hak, povela u meču u kome je bila totalni autsajder. Imale su Skandinavke 23:21 u drugom setu, ali je Italija uspela u dramatičnoj završnici da preokrene i dobije taj set sa 26:24.

Dramu smo gledali i u naredna dva seta. U trećem je rezultat bio 21:21, pa su Italijanke dobile četiri vezana poena.

U četvrtom setu Italija je povela sa 22:20, ali je ponovo popustila u ključnim trenucima i dozvolila Italiji da pobedi sa 25:23.

Italija i Srbija se sele u Istanbul, gde se igra završnica Evropskog prvenstva.

Polufinalne utakmice su na programu u subotu, a utakmice za plasman u nedelju.