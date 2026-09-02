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Aktuelni šampion Formule 1 vozač Meklarena Lando Noris ;pokrenuo je novi tim za razvoj mladih vozača u jednosedima - LN4 Fjužn (Fusion), koji će se od 2027. godine takmičiti u više šampionata.

LN4 Fjužn je preuzeo određenu imovinu tima AIX Racing iz Formule 3 kako bi se naredne godine takmičio u tom šampionatu, a trenutno sprovodi potrebnu proceduru za prijavu za učešće u Formuli 2 u budućnosti, preneo je danas Skaj.

1/8 Vidi galeriju Lando Noris svetski šampion u Formuli 1 2025. Foto: David Davies, PA Images / Alamy / Profimedia, Jerry Andre / imago sportfotodienst / Profimedia

Grupa, koju je razvio investicioni konzorcijum predvođen Danom Ričardsom, imaće od 2027. godine timove i u italijanskoj Formuli 4 i Formuli Regional, uz planove da se u budućnosti priključi i britanskoj Formuli 4.

"Veoma sam uzbuđen. Ovo je jedna od najvećih stvari u kojima sam ikada učestvovao, a da nije direktno vezana za ono čime se bavim u Formuli 1. ;To je moj sopstveni trkački tim, čiji sam suosnivač. Tako da ću imati svoj trkački tim u svim juniorskim serijama", rekao je Noris za Skaj.

"Naravno, želimo da budemo najbolji. Želimo da budemo vodeći tim u trkama jednoseda. Ali veoma je lepo biti deo nečeg novog, stvarati nešto i, za mene, biti deo nečega tokom tako dugog perioda", dodao je on.

Pored LN4 Fjužn, Noris pokreće i LN4 Legasi Program (Legacy Programme) - nezavisni, u potpunosti finansirani program za razvoj vozača, kojim upravlja ADD Menadžment, a vodi ga iskusni direktor programa Džulijan Raus.

Cilj programa je da pronađe i podrži buduće talente koji nemaju dovoljno finansijskih sredstava da napreduju kroz stepenice automobilskog sporta.

"Glavni cilj ovoga je jednostavno da pomognemo mlađim vozačima koji imaju talenat i sposobnost da stignu do Formule 1, ali verovatno nemaju finansijske mogućnosti za to i da im pomognemo u svim drugim oblastima kako bi ostvarili krajnji cilj", rekao je Noris.

"To je, u suštini, moj mali način da uzvratim, ponovo koristeći svoj tim, ljude sa kojima radim i svoje partnere, i pružim drugim ljudima, mladim vozačima, šansu. To je moja ličnija strana svega ovoga, što je takođe veoma lepo", naveo je 26-godišnji vozač.

Glavno evropsko sedište LN4 biće u italijanskoj regiji Veneto, gde se gradi novi objekat, dok će tim imati i britansku bazu u Kembridžširu.

"Imao sam veliku sreću dok sam odrastao jer je moj otac mogao da me finansijski podržava sve do Formule 2. ;Ali znam da postoji mnogo drugih vozača koji verovatno mogu da stignu do Formule 1, ali nemaju finansijsku podršku ili ne znaju kako da prođu kroz čitav program i upravo tu tim dolazi do izražaja", rekao je Noris.

"Ovo je moj način da to omogućim. Govorimo o stotinama hiljada, zapravo govorimo o milionima, i o tome kako mogu da objedinim čitavu svoju infrastrukturu, podršku i znanje i pokušam da pružim što većem broju ljudi i određenim drugim vozačima priliku da ostvare svoj cilj", istakao je Noris.