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Svoje impresije posle meča iznela je najbolja igračica Srbije Tijana Bošković

Srbija - Grčka (četvrtfinale Evropskog prvenstva) Foto: CEV

"Sve smo srećne, naravno, zbog prolaska u polufinale. Mislim da je ovo možda i jedina utakmica koju smo na ovom prvenstvu odigrale bez nekih većih oscilacija. Drago mi je što je to bilo upravo danas, jer ovo je ipak četvrtfinale, ulazimo u borbu za medalju i mislim da je sve funkcionisalo onako kako treba", rekla je Tijana Bošković.

Srbija tako napušta Češku sa maksimalnim učinkom i seli se u Istanbul, gde je u subotu očekuje polufinale. Kako stvari stoje, rival će biti domaća Turska, a u "Sinan Erdem Areni" očekuje se oko 15.000 navijača.

"To su one utakmice za koje čitav život radimo i treniramo. Nadam se da ćemo svi uspeti da uživamo i da nećemo osećati neki preveliki pritisak, jer je i sam dolazak do polufinala veliki rezultat."

Turska prethodno mora da savlada Nemačku u četvrtfinalnom duelu u četvrtak od 18 časova.

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