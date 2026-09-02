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Tara Dejvis-Vudhol je prošle sedmice dok je išla na trening doživela saobraćajnu nesreću, kada je udarila glavu i dobila jak potres mozga.

Aktuelna svetska šampionka rekla je da od nesreće nije bila u stanju da trenira.

"Na sreću, prošla sam bez težih povreda. Trenutno sa mojim timom i lekarima radim sve što mogu da ozdeavm, ali nisam sigurna da li ću moći da se takmičim sledeće nedelje u Budimpešti. Uskoro ću objaviti više detalja", navela je 27-godišnja atletičarka na društvenim mrežama.

Ona je dodala da je nesreća došla u nezgodno vreme, pošto je na vrhuncu priprema i forme.

"Brza sam nego pre, jača sam nego što sam bila. Ova odluka je teška, ne znam gde sam trenutno", navela je Dejvis-Vudhol.

Na trodnevnom takmičenju u Budimpešti, koje počinje 11. septembra, učestvovaće olimpijski i svetski šampioni i šampioni Dijamantske lige, kao i atletičari koji imaju najbolje rezultate ove godine.

To je poslednje takmičenje u sezoni.