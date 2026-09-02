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Spektakularno izdanje 5. Serbia Athletics Meetinga u Smederevu obeležio je Južnoafrikanac Bajanda Valaza, koji je 100 metara istrčao za fantastičnih 9.89 i ostvario najbolji rezultat na ovoj deonici ikada zabeležen na teritoriji Srbije.

Stadion u Smederevskoj tvrđavi bio je domaćin petog izdanja Serbia Athletics Meetinga, koji je okupio veliki broj vrhunskih atletičara iz celog sveta i doneo niz izuzetno kvalitetnih rezultata.

Apsolutni trenutak večeri dogodio se u trci na 100 metara za muškarce. Bajanda Valaza iz Južne Afrike pobedio je rezultatom 9.89, uz vetar od +0.6 m/s, postavio lični rekord i ostvario najbržu trku na 100 metara ikada istrčanu na teritoriji Srbije.

Drugi je bio Jamajčanin Kadrijan Goldson sa 10.04, dok je Kanađanin Džerom Blejk zauzeo treće mesto sa 10.06.

Sjajna trka viđena je i na 400 metara, gde je Venecuelanac Havijer Gomez postavio lični rekord od 44.58. Gabriel Moronta iz Dominikanske Republike bio je drugi sa 44.68, dok je Australijanac Ris Holder zauzeo treće mesto rezultatom 44.90.

U ženskoj trci na 100 metara najbrža je bila Jamajčanka Lavanja Vilijams sa 11.00. Njena sunarodnica Sabrina Dokeri zauzela je drugo mesto sa 11.11, dok je Liranji Alonso iz Dominikanske Republike bila treća sa 11.12.

Na 100 metara sa preponama za žene dominirala je Jamajčanka Akera Nagent, koja je pobedila rezultatom 12.56. Amerikanka Rejnaja Džons bila je druga sa 12.71, dok je Italijanka Đada Karmasi zauzela treće mesto sa 12.93.

U muškoj konkurenciji na 110 metara sa preponama slavio je Južnoafrikanac Barnard Mondrej sa 13.35. Entoni Jonsen iz Norveške zauzeo je drugo mesto rezultatom 13.39, a Antonio Alkana iz Južne Afrike bio je treći sa 13.53.

Amerikanka Šamir Litl bila je najbolja na 400 metara sa preponama rezultatom 54.79. Kanađanka Savana Saderlend istrčala je 55.30 za drugo mesto, dok je Ešli Miler iz Zimbabvea bila treća sa 55.37.

Odlična borba viđena je na 1500 metara za muškarce. Amerikanac Geri Martin pobedio je rezultatom 3:33.53, samo sedam stotinki ispred Kenijca Dansona Kiplangata – 3:33.60. Treće mesto pripalo je Amerikancu Abelu Tefri sa 3:34.51.

U ženskoj trci na 1500 metara najbrža je bila Neli Jepkosgei iz Bahreina sa 4:04.82. Etiopljanka Adanu Nenko zauzela je drugo mesto uz lični rekord 4:05.38, dok je Amerikanka Margot Aplton bila treća sa 4:06.43.

Kvalitetno takmičenje održano je i u bacanju kugle. Amerikanac Pejton Otterdahl trijumfovao je rezultatom 21.10 m, ispred Italijana Zejna Vira sa 20.57 m i Nika Ponzija sa 20.30 m.

U bacanju koplja za žene pobedila je Brazilka Žusilene Sales de Lima sa 60.70 m. Malgožata Maslak-Glugla iz Poljske bila je druga sa 58.76 m, dok je Nemica Julija Ulbriht zauzela treće mesto rezultatom 57.73 m.

Bugarka Gabrijela Petrova bila je najbolja u troskoku sa 14.10 m. Nemica Rut Hildebrand zauzela je drugo mesto uz lični rekord od 14.00 m, a njena sunarodnica Karolin Žoje bila je treća sa 13.79 m.

U skoku udalj za muškarce slavio je Amerikanac Ajzak Grims sa 7.82 m. Norvežanin Henrik Flatnes zauzeo je drugo mesto sa 7.79 m, dok je Hrvat Roko Farkaš bio treći rezultatom 7.68 m.

Peto izdanje Serbia Athletics Meetinga tako je donelo niz međunarodno vrednih ostvarenja, a rezultat 9.89 Bajande Valaze ostaće upisan kao jedan od najvećih sprinterskih rezultata ikada viđenih u Srbiji i kao najbržih 100 metara istrčanih na njenoj teritoriji.

Generalni sponzor Srpskog atletskog saveza je kompanija Telekom Srbija.