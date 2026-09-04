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Čovek koji je obarao svetske rekorde, leteo oko planete i bezbroj puta gledao smrti u oči nestao je jednog običnog jutra kao da je u zemlju propao!

Stiv Foset krenuo je 3. septembra 2007. godine na kratki let iznad Nevade. Nikada se nije vratio.

Foset je tada imao 63 godine i iza sebe život kakav bi teško mogao da smisli i najbolji holivudski scenarista.

Bio je milioner, uspešan biznismen, pilot, moreplovac i čovek opsednut pomeranjem granica. Međutim, upravo je njegova poslednja avantura postala najveća misterija njegovog života.

Iako nije bio klasičan sportista, Stiv Foset je čitav život pomerao granice ljudske izdržljivosti i postavljao svetske rekorde u najopasnijim sportskim disciplinama, zbog čega je važio za jednog od najvećih avanturista svog vremena.

1/7 Vidi galeriju Američki milioner i avanturista - Stiv Foset Foto: p77 / Zuma Press / Profimedia, TALKING SPORT/Photoshot / Avalon / Profimedia, © UPPA/Photoshot / Avalon / Profimedia

Krenuo je na kratak let, pa nestao

Tog jutra Foset je poleteo sa privatnog imanja "Flajing M Ranč" u Nevadi. Prema izjavama njegove supruge i drugim svedočenjima, planirao je relativno kratak let i očekivalo se da se vrati pre ručka.

Ipak, dogodilo se nešto što niko nije mogao da objasni.

Iskusni pilot nestao je zajedno sa malim avionom, bez ikakvog traga!

Nije ostavio plan leta, a potraga je od samog početka bila otežana činjenicom da je trebalo pretražiti ogromno i nepristupačno područje Nevade i Kalifornije.

Potraga otkrila osam drugih nestalih aviona – njegovog nije bilo!

U potragu su se uključile brojne spasilačke ekipe, privatni piloti i pripadnici Civilne vazdušne patrole. Pretraživano je ogromno područje, korišćene su letelice i satelitska tehnologija, ali od Foseta nije bilo ni traga.

Potraga je dobila gotovo neverovatan obrt.

Dok su pokušavali da pronađu jednog od najslavnijih nestalih ljudi Amerike, spasioci su u nepristupačnim predelima pronašli ostatke čak nekoliko drugih aviona koji su godinama bili predmet nerešenih slučajeva!

Ali Foset i njegov avion kao da su nestali bez traga.

Teorije zavere

Kako su meseci prolazili, a nikakvog odgovora nije bilo, počele su da se pojavljuju najrazličitije teorije.

Da li je avion pao u nepristupačnom području? Da li je Foset nekako preživeo? Da li je moguće da je čovek koji je stekao ogromno bogatstvo i živeo život na ivici odlučio da nestane?

Jedna javno izneta teorija čak je sugerisala mogućnost da je Foset iscenirao sopstvenu smrt, što je izazvalo veliku pažnju javnosti. Međutim, njegova porodica odbacila je takve spekulacije.

Supruga morala da prihvati najtežu istinu

Više od pet meseci nakon nestanka, dok ni avion ni njegov pilot nisu pronađeni, Fosetova supruga Pegi zatražila je od suda da njen suprug bude proglašen pravno mrtvim.

Foset je u februaru 2008. godine i zvanično proglašen mrtvim.

Ipak, najveća misterija i dalje nije bila rešena.

Gde je nestao čovek za kojim je tragala praktično cela Amerika?

A onda, više od godinu dana kasnije – ŠOK!

Kada je već izgledalo da će misterija zauvek ostati nerešena, u septembru 2008. godine jedan planinar napravio je neverovatno otkriće u planinama Kalifornije.

Pronašao je lične dokumente sa Fosetovim imenom.

Među pronađenim stvarima nalazili su se njegovi dokumenti i novac, a trag je konačno doveo istražitelje do područja u kojem su ubrzo pronađeni ostaci njegovog aviona.

Posle više od godinu dana neizvesnosti, misterija je konačno počela da dobija odgovor.

Misterija je rešena, ali pitanja su ostala

Istražitelji su utvrdili da se Fosetov avion srušio u planinskom području, a njegovi posmrtni ostaci kasnije su identifikovani.

Tačan sled događaja tokom poslednjih trenutaka njegovog leta, međutim, nikada nije mogao biti rekonstruisan u potpunosti.

Tako je čovek koji je tokom života nebrojeno puta uspevao da se izvuče iz gotovo nemogućih situacija poslednju bitku izgubio daleko od očiju javnosti.

Milioner koji je živeo kao da granice ne postoje

Foset je bogatstvo stekao kao uspešan trgovac na finansijskim tržištima, ali novac mu očigledno nikada nije bio krajnji cilj.

Privlačilo ga je ono što drugi nisu smeli ni da pokušaju.

Postao je prvi čovek koji je samostalno balonom obišao svet, a zatim je 2005. godine uspeo i da sam, bez zaustavljanja i dopune goriva, avionom obiđe planetu.

Postavljao je rekorde u vazduhu, na moru i u drugim ekstremnim poduhvatima. Preživeo je brojne nesreće i situacije iz kojih bi se mnogi teško izvukli.

Jednom prilikom njegov balon našao se u dramatičnoj situaciji iz koje je uspeo da se spase, a upravo su ga takva iskustva učinila čovekom za kojeg se verovalo da uvek može da pronađe izlaz.

Ali ne i poslednji put.

Stiv Foset je godinama jurio za nemogućim, rušio granice i prkosio sudbini. A onda je, jednog septembarskog jutra, nestao na letu za koji se verovalo da će trajati samo nekoliko sati. Potraga za njim trajala je više od godinu dana, a njegov kraj ostao je jedna od najintrigantnijih misterija u istoriji svetskog sporta i avanturizma.