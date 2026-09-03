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Srpski vaterpolisti osvojili su bronzano odličje na Mediteranskim igrama u Tarantu, pošto su u borbi za treće mesto savladali reprezentaciju Španije rezultatom 12:8. Ovaj trijumf doneo je Srbiji ujedno i rekordnu, 36. medalju na ovogodišnjem takmičenju u Italiji, a do odličja je kao selektor uspeo da stigne legendarni Vladimir Vujasinović.

1/5 Vidi galeriju Vladimir Vujasinović Foto: Starsport©, VK Novi Beograd

U redovima "delfina" briljirao je Vasilije Martinović sa šest postignutih golova, dok je Bogdan Gavrilović dodao dva. Kod Španaca se najviše istakao Pol Daura Gomes, koji se tri puta upisao u strelce.

Ovim uspehom vaterpolista, delegacija Srbije zvanično je stavila tačku na učešće u Tarantu sa ukupno 36 osvojenih medalja (7 zlatnih, 10 srebrnih i 19 bronzanih). Time je nadmašen dosadašnji nacionalni rekord iz Peskare 2009. godine, kada su srpski sportisti izborili 35 odličja.

Svečano zatvaranje 20. Mediteranskih igara zakazano je za večeras od 20 časova na stadionu "Erasmo Jakovone".

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