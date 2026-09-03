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Iza nas je spektakularna i dosad najbolje organizovana revija profesionalnog boksa – Balkan Boxing 11, gde su navijači u krcatoj Ložionici gledali sjajne mečeve o kojima se i dalje priča.

Karte su planule za samo nekoliko dana, pa su svi drugi ljubitelji boksa mogli da prate prenose uživo putem Arena Fight kanala na televiziji, ali i putem Rutube platforme iz Rusije, koja je radila prenos uživo.

Brojke na Arena Fight televiziji i Rutube platformi govore same za sebe!

Gotovo 350.000 ljudi gledalo je prenos meča iz Beograda i borbe Veljka Ražnatovića, Aleksandra Konovalova, Alekseja Šendrika, Petrosa Ananjana, Lea Cvitanovića i drugih sjajnih boksera...

1/18 Vidi galeriju Veljko Ražnatović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Ovo je bio i najgledaniji prenos uživo tog dana na Rutube platformi, najjačoj video platformi u Rusiji, što je priča sama za sebe, pa se ova saradnja nastavlja na obostrano zadovoljstvo.

Takođe, gledanost Balkan Boxing 11 bila je na rekordnom nivou i kada je u pitanju Arena Fight, jer je reč o drugom najgledanijem događaju posle UFC u Beogradu, koji i dalje drži rekord.

Ali, samim tim što se bokserska revija približila najvećem MMA događaju ikada organizovanom u Srbiji, ukazuje na to koliko popularnost boksa u Srbiji raste.