IMPRESIVNO! Čak 500.000 gledalaca pratilo Balkan Boxing 11
- Balkan Boxing 11 u Beogradu pratilo je gotovo 350.000 gledalaca uživo na Arena Fightu i Rutubeu, uz krcatu Ložionicu.
- Prenos je bio najgledaniji tog dana na Rutubeu, a na Arena Fightu drugi najgledaniji događaj posle UFC-a u Beogradu.
- Organizatori najavljuju Balkan Boxing 12 u Novom Pazaru 26. septembra, gde Ahmed Krnjić napada WBC International Silver pojas.
Iza nas je spektakularna i dosad najbolje organizovana revija profesionalnog boksa – Balkan Boxing 11, gde su navijači u krcatoj Ložionici gledali sjajne mečeve o kojima se i dalje priča.
Karte su planule za samo nekoliko dana, pa su svi drugi ljubitelji boksa mogli da prate prenose uživo putem Arena Fight kanala na televiziji, ali i putem Rutube platforme iz Rusije, koja je radila prenos uživo.
Brojke na Arena Fight televiziji i Rutube platformi govore same za sebe!
Gotovo 350.000 ljudi gledalo je prenos meča iz Beograda i borbe Veljka Ražnatovića, Aleksandra Konovalova, Alekseja Šendrika, Petrosa Ananjana, Lea Cvitanovića i drugih sjajnih boksera...
Ovo je bio i najgledaniji prenos uživo tog dana na Rutube platformi, najjačoj video platformi u Rusiji, što je priča sama za sebe, pa se ova saradnja nastavlja na obostrano zadovoljstvo.
Takođe, gledanost Balkan Boxing 11 bila je na rekordnom nivou i kada je u pitanju Arena Fight, jer je reč o drugom najgledanijem događaju posle UFC u Beogradu, koji i dalje drži rekord.
Ali, samim tim što se bokserska revija približila najvećem MMA događaju ikada organizovanom u Srbiji, ukazuje na to koliko popularnost boksa u Srbiji raste.
Sjajni rezultati i više od pola miliona gledalaca putem TV-a i Rutube platforme samo su motiv više za Balkan Boxing da nastavi još kvalitetnije, a prva naredna prilika da se rekordi dodatno ruše je Balkan Boxing 12, koji se održava u Novom Pazaru 26. septembra, na gradskom trgu, gde će legendarni Ahmed Krnjić napasti WBC International Silver pojas u glavnoj borbi protiv Alija Kijdina iz Nemačke.