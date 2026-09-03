Slušaj vest

Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Vladimir Vujasinović izjavio je danas posle osvajanja bronzane medalje na Mediteranskim igrama da je svima u timu bilo bitno da se dođe do odličja i dodao da "delfine" očekuje lepa budućnost.

"Bilo nam je bitno da dođemo makar do medalje, iako nam je cilj bio zlato. Nažalost, jučerašnja utakmica bila je takva kakva je bila, ali čestitam momcima i stručnom štabu što smo svi zajedno smogli snage da prebrodimo taj težak trenutak. Ovo je bilo važno zbog svega što se dešavalo ovog leta, zbog ovih momaka i rada i posvećenosti koje su pokazali tokom prethodna dva meseca. Na kraju je ovo lep završetak. Idemo dalje, imamo mnogo jasniju sliku o svemu i mislim da nas očekuje jako lepa budućnost", rekao je Vujasinović, prenosi SVS.

On je naglasio je da postoji šira baza igrača na koje će reprezentacija moći da računa u budućnosti.

"Ima dosta momaka koji iz raznoraznih razloga nisu došli ovde, a koji su bez problema mogli da nas predstavljaju na ovom takmičenju. Postoji dobra baza. Treba raditi, treba trenirati i zadržati motivaciju koju su ovi momci imali tokom leta. Mislim da na taj način nećemo imati nikakvih problema", izjavio je selektor Srbije.

Vujasinović je dodao da značaj osvojene bronze nije samo u samoj medalji, već i u igri i borbenosti koje je Srbija pokazala tokom turnira.

"Mislim da ovo svima mnogo znači, ne samo zbog medalje, nego i zbog načina na koji smo igrali protiv svih reprezentacija i načina na koji smo se borili. Izgubili smo dve utakmice i imali poslednji šut za nerešeno, tako da je svaki rezultat bio moguć. To je ono što nam uliva nadu u lepo sutra", poručio je Vujasinović.

Vaterpolisti Srbije osvojili su bronzanu medalju na Mediteranskim igrama u Tarantu, pošto su u utakmici za treće mesto pobedili selekciju Španije rezultatom 12:8.