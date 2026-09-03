Evropska rukometna federacija (EHF) pohvalila je Srpski rukometni savez (SRS) za "izvanrednu" organizaciju ovogodišnjeg Evropskog prvenstva za kadete, održanog u Beogradu.
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EHF je u svom pismu, upućenom predsedniku SRS-a Božidaru Đurkoviću i generalnom sekretaru Saveza Ivanu Milivojeviću, naveo da je prvenstvo, koje je trajalo od 29. jula do 9. avgusta, sprovedeno na "izrazito visokom nivou".
"Prvenstvo je pokazalo temeljnu pripremu, glatke procese i toplo gostoprimstvo svih uključenih. Svedočili smo mečevima visokog kvaliteta, igranim u fantastičnoj atmosferi koja je na pravi način prikazala strast za našim sportom, što je stvorilo nezaboravna iskustva za igrače, sudije i navijače", piše u pismu EHF-a koje je objavio SRS.
EHF je naveo da je SRS "još jednom" pokazao da je "sjajan" domaćin, kao i da je ovo još jedan korak u "kontinuiranom doprinosu" Srbije evropskom rukometu.
(Beta)
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