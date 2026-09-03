Slušaj vest

EHF je u svom pismu, upućenom predsedniku SRS-a Božidaru Đurkoviću i generalnom sekretaru Saveza Ivanu Milivojeviću, naveo da je prvenstvo, koje je trajalo od 29. jula do 9. avgusta, sprovedeno na "izrazito visokom nivou".

"Prvenstvo je pokazalo temeljnu pripremu, glatke procese i toplo gostoprimstvo svih uključenih. Svedočili smo mečevima visokog kvaliteta, igranim u fantastičnoj atmosferi koja je na pravi način prikazala strast za našim sportom, što je stvorilo nezaboravna iskustva za igrače, sudije i navijače", piše u pismu EHF-a koje je objavio SRS.

EHF je naveo da je SRS "još jednom" pokazao da je "sjajan" domaćin, kao i da je ovo još jedan korak u "kontinuiranom doprinosu" Srbije evropskom rukometu.

(Beta)

Ne propustiteOstali sportoviSRBIJA DOMAĆIN EVROPSKOG PRVENSTVA 2034. GODINE?! Podneli smo zajedničku kandidaturu sa još dve države, sada čekamo odluku!
Rukometna reprezentacija Srbije
Ostali sportoviEVROPSKO PRVENSTVO U SRBIJI!? Podnosimo zajedničku kandidaturu...
SERBIA-LITHUANIA_07.JPG
Ostali sportoviRUKOMETNI SAVEZ SRBIJE PROMENIO IME! Evo kako se od sada zove, ima i novi grb
Rukometni savez Srbije
Ostali sportoviOVO SE NE PAMTI! Interesovanje za meč kadeta Srbije u rukometu toliko veliko da se montira video bim ispred dvorane
Mlada reprezentacija Srbije u rukometu

02:11
Dragana Cvijić se oprostila od reprezentacije Izvor: Rukometni savez Srbije