SLAVNI SPORTISTA (40) ODUZEO SEBI ŽIVOT: Ostavio na društvenim mrežama jezivo oproštajno pismo: "Ja sam kukavica, povredio sam toliko ljudi..."
Pred sam početak nove sezone, svet NFL-a potresla je tužna vest.
Nekadašnji defanzivni bek Denver Bronkosa Alfonso Smit mlađi, oduzeo je sebi život u 41. godini.
Prema informacijama "TMZ sports", Smit je stradao u sredu u svom domu na Floridi.
Neposredno pre nego što je digao ruku na sebe, on je na društvenim mrežama objavio poruku koja nagoveštava da je bio u nestabilnom emocionalnom stanju.
"Ne plačite za mnom! Pokušao sam sve što je u mojoj moći da se borim protiv demona koji stoje iza onih koje je neko ubacio u MENE! Nisam želeo da budem TAKAV! Znam da sam razočarao toliko ljudi. Ovo je DEMON u meni! Ali ne samo ja! To su SVI! Povredio sam toliko ljudi! Trebala mi je pomoć, a nisam je dobio! Tako mi je žao! Ja sam g...o! Mnogo vas jeste! Ja sam KUKAVICA! VELIKA KUKAVICA! Tako mi je žao...
Mojoj deci, tati je TOLIKO ŽAO! Mojim prijateljima, volim vas sve, ali vaš dečko je bio sjeban! Mojoj porodici, DUŠO, mojoj MAMI, mojoj braći i sestrama, stvari su se desile vašem dečaku, vašem bratu dok sam bio mali, a koje mi je jedna starija žena uradila. Kao rezultat toga, ljudi, isto sam uradio drugima! Molim vas, oprostite mi! Molim vas, molite se za svoje porodice! MOLIM VAS, MOLITE SE ZA SVE na koje sam uticao! Ja sam NAJGORI i molim se da mi duša počiva na nebu jer mi je srce čisto, ali moj MOZAK i iskustvo su POREMEĆENI‼️…
Još jednom SVIMAAAAAAA!
ŽAO MI JE! TO JE TO!"
Smit je pohađao Univerzitet Vejk Forest od 2004. do 2008. godine, a u svojoj poslednjoj sezoni dobio je priznanje Ol-Amerikan, dok je 2022. godine primljen je u školsku Kuću slavnih.
Denver Bronkosi su ga 2009. godine izabrali na NFL draftu, a godinu dana kasnije je trejdovan u Detroit Lajonse. U Detroitu je odigrao tri sezone, posle čega je završio karijeru. Tokom 42 utakmice u NFL-u zabeležio je 88 obaranja i osam presečenih dodavanja.
SOS telefon za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu
Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".
Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja.
Ukoliko vam je potrebna pomoć, svakog dana možete pozvati i volontere Centra "Srce" od 14 do 23 časa na broj telefona 0800-300-303 ili im se obratiti mejlom na vanja@centarsrce.org, kao i preko četa na sajtu www.centarsrce.org.
Volonteri razgovaraju s ljudima koji su usamljeni, uznemireni, povređeni, tužni, očajni, nesigurni.