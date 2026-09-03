"Ne plačite za mnom! Pokušao sam sve što je u mojoj moći da se borim protiv demona koji stoje iza onih koje je neko ubacio u MENE! Nisam želeo da budem TAKAV! Znam da sam razočarao toliko ljudi. Ovo je DEMON u meni! Ali ne samo ja! To su SVI! Povredio sam toliko ljudi! Trebala mi je pomoć, a nisam je dobio! Tako mi je žao! Ja sam g...o! Mnogo vas jeste! Ja sam KUKAVICA! VELIKA KUKAVICA! Tako mi je žao...

Mojoj deci, tati je TOLIKO ŽAO! Mojim prijateljima, volim vas sve, ali vaš dečko je bio sjeban! Mojoj porodici, DUŠO, mojoj MAMI, mojoj braći i sestrama, stvari su se desile vašem dečaku, vašem bratu dok sam bio mali, a koje mi je jedna starija žena uradila. Kao rezultat toga, ljudi, isto sam uradio drugima! Molim vas, oprostite mi! Molim vas, molite se za svoje porodice! MOLIM VAS, MOLITE SE ZA SVE na koje sam uticao! Ja sam NAJGORI i molim se da mi duša počiva na nebu jer mi je srce čisto, ali moj MOZAK i iskustvo su POREMEĆENI‼️…

Još jednom SVIMAAAAAAA!

ŽAO MI JE! TO JE TO!"