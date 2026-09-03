SRBIJU ČEKA PAKAO PRED 16.000 TURAKA: Odbojkašice za finale igraju protiv domaćina Evropskog prvenstva
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće u polufinalu Evropskog prvenstva protiv Turske.
Turska je u četvrtfinalu bila bolja od Nemačke sa 3:1 (25:18, 22:25, 25:18, 25:22).
Tursku je do pobede vodila Melisa Tereza Vargas sa 26 poena, dok je Eda Erdem upisala 12 poena.
U selekciji Nemačke bolja od ostalih je bila Lina Alzmajer sa 13 poena, a Leana Grozer je zabeležila poen manje.
Turskoj je ovo šesto uzastopno učešće u polufinalu Evropskog prvenstva, dok je Srbija izborila osmi put polufinale.
Polufinale se igra u Istanbulu, u hali "Sinan Erdem" u subotu 5. septembra. Termin če biti određen naknadno. U drugom polufinalu se sastaju Italija i Poljska.
Nema dileme da će hala biti ispunjena do poslednjeg mesta i da će Srbija morati da utiša 16.000 navijača Turske u reprizi prošlog finala Evropskog prvenstva.