Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće u polufinalu Evropskog prvenstva protiv Turske.

Turska je u četvrtfinalu bila bolja od Nemačke sa 3:1 (25:18, 22:25, 25:18, 25:22).

1/9 Vidi galeriju Srbija - Grčka (četvrtfinale Evropskog prvenstva) Foto: CEV

Tursku je do pobede vodila Melisa Tereza Vargas sa 26 poena, dok je Eda Erdem upisala 12 poena.

U selekciji Nemačke bolja od ostalih je bila Lina Alzmajer sa 13 poena, a Leana Grozer je zabeležila poen manje.

Turskoj je ovo šesto uzastopno učešće u polufinalu Evropskog prvenstva, dok je Srbija izborila osmi put polufinale.

Polufinale se igra u Istanbulu, u hali "Sinan Erdem" u subotu 5. septembra. Termin če biti određen naknadno. U drugom polufinalu se sastaju Italija i Poljska.

Nema dileme da će hala biti ispunjena do poslednjeg mesta i da će Srbija morati da utiša 16.000 navijača Turske u reprizi prošlog finala Evropskog prvenstva.