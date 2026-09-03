Biciklista ekipe Bahrein Viktorijus, Slovenac Jakob Omrzel pobednik je 12. etape trke Vuelta u Španiji, dok je Španac Enrik Mas iz ekipe Movistar zadržao vođstvo u generalnom plasmanu.
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Omrzel je etapu dužine 166,6 kilometara, voženu od Vere do Kalar Alta, prešao za četiri sata, 29 minuta i 53 sekunde.
Drugo mesto zauzeo je Španac Urko Berade Fernandes iz ekipe Kern Farma, sa minut i 56 sekundi zaostatka, dok je treći bio Omrzelov timski kolega, Kolumbijac Santijago Buitrago, sa dva minuta i 13 sekundi zaostatka.
U generalnom plasmanu, Mas je prvi sa ukupnim vremenom od 40 sati, 31 minut i 51 sekundu, minut i 45 sekundi ispred drugoplasiranog Slovenca Primoža Rogliča iz ekipe Red Bul Bora Hansgrohe, i dva minuta i šest sekundi ispred trećeplasiranog Austrijanca Feliksa Gala iz ekipe Dekatlon CMA CGM.
Naredna etapa trke, koja je na programu u petak, dugačka je 192,8 kilometara i biće vožena od Almunjekara do Lohe.
(Beta)
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