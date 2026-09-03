ITALIJAN UJEO CRNOGORCA! Jeziva scena u finalu na Mediteranskim igrama, isključen i Dejan Savić
Vaterpolo reprezentacija Italije osvojila je u svom Tarantu zlato na Mediteranskim igrama pošto je u finalu savladala Crnu Goru sa 18:14.
Međutim, meč je obeležio skandal kada je Mateo Joki Grata ujeo Danila Stupara.
No, sudije su, na zaprepašćenje svih, situaciju videle potpuno drugačije, pa su zbog "brutalitija" isključile crnogorskog vaterpolistu, a potom je mađarski sudija Kovač isključio i selektora Dejana Savića koji je burno reagovao.
"Ceo meč "azuri" su bili, utisak je, preko granice dozvoljene agresivnosti. Međutim, nije Crna Gora na to adekvatno uzvratila. Odigrali smo dobar turnir, iz utakmice u utakmicu smo rasli. Ambijent je bio lep pred punim tribinama, a mislim da je u porazu odlučila njihova agresivnost. Neke stvari što smo dopustili, a što se nismo dogovorili, ali na kraju je bilo okej. Ova ekipa je konačno nešto osvojila, a kako vreme odmiče sve se više podižemo i to raduje", istakao je kapiten Vasilije Radović.
Podsetimo, bronzu je osvojila Srbija.