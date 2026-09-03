"Ceo meč "azuri" su bili, utisak je, preko granice dozvoljene agresivnosti. Međutim, nije Crna Gora na to adekvatno uzvratila. Odigrali smo dobar turnir, iz utakmice u utakmicu smo rasli. Ambijent je bio lep pred punim tribinama, a mislim da je u porazu odlučila njihova agresivnost. Neke stvari što smo dopustili, a što se nismo dogovorili, ali na kraju je bilo okej. Ova ekipa je konačno nešto osvojila, a kako vreme odmiče sve se više podižemo i to raduje", istakao je kapiten Vasilije Radović.