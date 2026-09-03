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"Nakon što je predstavljena preliminarna studija izvodljivosti, koja je obuhvatila sportsku vrednost, analizu kalendara takmičenja, kao i komercijalni potencijal i potencijal medijskih prava, Savet FIS-a je podržao koncept povećanja učestalosti održavanja svetskih prvenstava", navodi se u saopštenju FIS-a.

Do sada su svetska skijaška prvenstva održavana u neparnim godinama.

Iz FIS-a su naveli da ostaju otvoreni za mogućnost da se svetska prvenstva održavaju svake godine počevši od 2028. godine, ali da će to zavisiti od novih studija izvodljivosti.

Naredno Svetsko prvenstvo održava se od 1. do 14. februara 2027. godine u švajcarskoj Kran Montani, dok su Zimske olimpijske igre na programu 2030. godine u francuskim Alpima.

(Beta)

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