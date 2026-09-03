Srbija je do polufinala stigla pobedom nad Grčkom, dok je Turska bila bolja od Nemačke
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NEOČEKIVAN TERMIN: Evo kada odbojkašice Srbije igraju protiv Turske za finale Evropskog prvenstva
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Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće polufinale protiv Turske u subotu od 15 časova po srpskom vremenu (16.00 po lokalnom), saopšili su organizatori.
Drugo polufinale, u kome se sastaju Italija i Poljska, igra se od 18 časova.
Srbija - Grčka (četvrtfinale Evropskog prvenstva) Foto: CEV
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Oba polufinala igraju se u Istanbulu u hali "Sinan Erdem".
Italija je savladala Švedsku, a Poljska Holandiju u četvrtfinalu.
Foto: Printskrin
Utakmice za plasman su dan kasnije.
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