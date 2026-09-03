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Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće polufinale protiv Turske u subotu od 15 časova po srpskom vremenu (16.00 po lokalnom), saopšili su organizatori.

Drugo polufinale, u kome se sastaju Italija i Poljska, igra se od 18 časova.

Srbija - Grčka (četvrtfinale Evropskog prvenstva) Foto: CEV

 Oba polufinala igraju se u Istanbulu u hali "Sinan Erdem".

Srbija je do polufinala stigla pobedom nad Grčkom, dok je Turska bila bolja od Nemačke.

Italija je savladala Švedsku, a Poljska Holandiju u četvrtfinalu.

Odbojka
Foto: Printskrin

Utakmice za plasman su dan kasnije.

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Tijana Bošković i Samanta Fabris Izvor: RTS2