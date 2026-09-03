NEKADAŠNJI ŠAMPION NEPREPOZNATLJIV: Ljudi ne veruju u ono što vide pred sobom!
Posle dve godine pauze, nekadašnji šampion sveta u teškoj kategoriji Endi Ruiz vraća se u ring.
Protivnik će mu biti poljski div Demijan Kinba.
Enri Ruiz Junior je šokirao svet boksa kada je pre sedam godina u kultnom "Medison skver gardenu" nokautirao Entonija Džošuu.
Međutim, "Distrojera" je slava odvela u pogrešan smer. Meksičko-američki bokser se odao lagodnom životu, pa je na drogu, alkohol, devojke i žurke potrošio stečene milione.
Dogurao je do čak 170 kilograma težine.
Kada je shvatio da je vrlo blizu granice izdržljivosti, krenuo je da se dovodi u red. Smršao je značajno, a pred borbu je odlučio dodatno da smrša.
"Bio sam na oko 136 kilgorama, a sad imam 116. Dopada mi se ono što sam uspeo, nije još ono što želim, ali je ogroman napredak", rekao je Ruiz.
Mnogi nisu mogli da poveruju u ono što su videli kada je njegova fizička transformacija u pitanju.
Ruiz u borbu ulazi sa skorom 35-2-1.