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Posle dve godine pauze, nekadašnji šampion sveta u teškoj kategoriji Endi Ruiz vraća se u ring.

Protivnik će mu biti poljski div Demijan Kinba.

1/5 Vidi galeriju Endi Ruiz, bokser Foto: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Instagram/Andy_destroyer, Instagram

Enri Ruiz Junior je šokirao svet boksa kada je pre sedam godina u kultnom "Medison skver gardenu" nokautirao Entonija Džošuu.

Međutim, "Distrojera" je slava odvela u pogrešan smer. Meksičko-američki bokser se odao lagodnom životu, pa je na drogu, alkohol, devojke i žurke potrošio stečene milione.

Dogurao je do čak 170 kilograma težine.

Kada je shvatio da je vrlo blizu granice izdržljivosti, krenuo je da se dovodi u red. Smršao je značajno, a pred borbu je odlučio dodatno da smrša.

"Bio sam na oko 136 kilgorama, a sad imam 116. Dopada mi se ono što sam uspeo, nije još ono što želim, ali je ogroman napredak", rekao je Ruiz.

Mnogi nisu mogli da poveruju u ono što su videli kada je njegova fizička transformacija u pitanju.

Ruiz u borbu ulazi sa skorom 35-2-1.