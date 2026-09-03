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Italija je u Tarantu slavila sa 18:14 i pred domaćom publikom osvojila zlatnu medalju, ali je meč obeležio incident između italijanskog reprezentativca Matea Joki Grate i crnogorskog vaterpoliste Danila Stupara.

Tokom jednog duela došlo je do kontakta dvojice igrača, nakon čega je Stupar odmah pokazao na ruku, odnosno deo tela u blizini ramena. Crnogorac je tvrdio da ga je Italijan ugrizao.

Upravo tada nastala je prava drama na klupi Crne Gore.

Sada se pojavio snimak celog incidenta, ali i reakcije Dejana Savića, koji je potpuno izgubio živce. Selektor Crne Gore besno je protestovao kod sudija, pokazivao na rame svog igrača i zahtevao da arbitri reaguju na ono što se dogodilo.

Savić se nije smirivao, a njegovi žestoki protesti na kraju su imali i posledice – crnogorski selektor je isključen i udaljen od bazena.

Ni Stupar nije odustajao od svojih tvrdnji. Crnogorski vaterpolista je prišao televizijskim kamerama i pokazao mesto na kojem je, kako je tvrdio, došlo do ujeda, odnosno trag koji se video na njegovoj koži.

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Italija je do kraja uspela da sačuva prednost i slavi sa 18:14, čime je pred domaćom publikom osvojila zlatnu medalju.

Crna Gora je morala da se zadovolji srebrom.