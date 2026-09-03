Slušaj vest

Tajson Fjuri izjavio je nedavno da se njegova dugo najavljivana borba u teškoj kategoriji protiv Enthonija Džošue sada "čini kao da se neće dogoditi".

Poruka je iznesena u sklopu žestokog ispada protiv rivala i njegovog promotora Edija Hirna, kojeg je Fjuri opisao kao pohlepnog.

1/11 Vidi galeriju Tajson Fjuri Foto: Nick Potts / PA Images / Profimedia

Verovalo se da su Fjuri i Džošua potpisali ugovore za borbu 20. novembra u Njujorku, no situacija se zakomplikovala oko uslova ugovora. Hirn je isticao da je potrebno dovršiti još detalja, a Fjuri ga je optužio da traži dodatni novac od saudijskog bokserskog moćnika Turkija Alašika.

Fjuri pokušava da nagovori Džošuu na borbu

"Osećam da si kukavica. Osećam da se ne želiš boriti i da samo želiš sve nas da prevariš. Osećam da to radiš godinama", napisao je Fjuri na svom Instagramu.

Čak je u kadar doveo i Majka Tajsona, legendarnog bivšeg svetskog prvaka, kako bi naterao Džošuu da potpiše ugovor.

Promena lokacije i poreski troškovi

Menadžer Hirn je ranije otkrio da je u ugovoru 36-godišnjeg Džošue stajalo da se borba mora održati u Britaniji, no ove nedelje pojavile su se informacije o dogovoru za Medison Skver Garden u Njujorku. Tajson Fjuri kaže da je "spreman za rok en rol" u svakom trenutku, te da borba može biti bilo gde, što se njega tiče.

Razgovori između Fjurija i Džošue o njihovom okršaju traju od 2017. godine. Najveća prilika ukazala se 2021. kada se činilo da je postignut dogovor za dve borbe. Plan je na kraju propao jer je Fjuri, nakon arbitražne odluke, bio obvezan da se bori protiv Deonteja Vajldera.

Nakon toga, Fjuri se po treći put borio s Vajlderom. Džošua je u međuvremenu pretrpeo dva uzastopna poraza od Oleksandra Usika, pri čemu je 2021. izgubio WBA, IBF i WBO naslove, a zatim je ponovno poražen u revanšu 2022. godine. Medison Skver Garden, predložena lokacija borbe, mesto je jednog od najvećih Džošuinih poraza, kada ga je u junu 2019. šokantno pobedio Endi Ruiz Džunior.