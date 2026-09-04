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Italija je u Tarantu slavila nad Crnom Gorom sa 18:14 i osvojila zlatnu medalju na Mediteranskim igrama, ali je meč obeležio incident između italijanskog reprezentativca Matea Joki Grate i crnogorskog vaterpoliste Danila Stupara.

Tokom jednog duela došlo je do kontakta dvojice igrača, nakon čega je Stupar odmah pokazao na ruku, odnosno deo tela u blizini ramena. Italijan ga je ugrizao!?

Dejan Savić, selektor Crne Gore, pobesneo je zbog te situacije, pa je ubrzo dobio isključenje.

Skandalozne sudije su isključile i crnogorskog igrača koji je bio žrtva pomagnitalog Grate.

Savić je posle meča smireno analizirao, ali i poslao poruku Italijanima: