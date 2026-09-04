"OBEĆAVAMO VAM DA ..." Brutalna pretnja Dejana Savića na račun Italije! Srbin se oglasio posle skandaloznog finala
Italija je u Tarantu slavila nad Crnom Gorom sa 18:14 i osvojila zlatnu medalju na Mediteranskim igrama, ali je meč obeležio incident između italijanskog reprezentativca Matea Joki Grate i crnogorskog vaterpoliste Danila Stupara.
Tokom jednog duela došlo je do kontakta dvojice igrača, nakon čega je Stupar odmah pokazao na ruku, odnosno deo tela u blizini ramena. Italijan ga je ugrizao!?
Dejan Savić, selektor Crne Gore, pobesneo je zbog te situacije, pa je ubrzo dobio isključenje.
Skandalozne sudije su isključile i crnogorskog igrača koji je bio žrtva pomagnitalog Grate.
Savić je posle meča smireno analizirao, ali i poslao poruku Italijanima:
"Znali smo šta nas čeka, borili smo se protiv mnogih stvari. Utakmicu smo loše otvorili, stizali rezultat. Tvrda utakmica, sa presingom Italijana. Imali smo izuzetno lošu realizaciju igrača više, mislim da je to presudilo jer u ovakvim utakmicama ili moramo da imamo visok nivo realizacije ili da se uđe u kontranapade koje mi nismo imali. Čestitao bih Italiji na zasluženoj pobedi i obećavamo da neće biti više ovako", pomalo i preteći završio je Savić.