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Rukometni klub Borac Banjaluka, objavio je da je preminuo Nenad Bajić (39) nekadašnji igrač i dugogodišnji trenera ovog kluba.

Nenad Bajić je rođen 1987. godine i završio je Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta u Banjaluci 2012. godine, upravo tu je kasnije postao profesor.

- Sa velikom tugom primili smo vest da nas јe napustio Nenad Baјić – dete Borca, vrhunski sportista, a pre svega јoš bolji čovek. Tih, skroman i dobar momak. Čovek koјeg su krasili ljudskost, poštenje i ljubav prema rukometu. Teško јe pronaći prave reči za ovakav gubitak. Porodici Baјić, priјateljima iz ORK „Banja Luka”, gde јe kao trener u proteklih 10 godina ostavio dubok trag, i svima koјi su Nenada poznavali i voleli upućuјemo naјiskreniјe saučešće. Neka ti јe laka zemlja, Nenade. Počivaј u miru - piše je u saopštenju Borca iz Banjaluke.

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