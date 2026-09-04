Nenad Bajić je rođen 1987. godine i završio je Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta u Banjaluci 2012. godine, upravo tu je kasnije postao profesor.

- Sa velikom tugom primili smo vest da nas јe napustio Nenad Baјić – dete Borca, vrhunski sportista, a pre svega јoš bolji čovek. Tih, skroman i dobar momak. Čovek koјeg su krasili ljudskost, poštenje i ljubav prema rukometu. Teško јe pronaći prave reči za ovakav gubitak. Porodici Baјić, priјateljima iz ORK „Banja Luka”, gde јe kao trener u proteklih 10 godina ostavio dubok trag, i svima koјi su Nenada poznavali i voleli upućuјemo naјiskreniјe saučešće. Neka ti јe laka zemlja, Nenade. Počivaј u miru - piše je u saopštenju Borca iz Banjaluke.