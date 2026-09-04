Slušaj vest

Vozač Ferarija Šarl Lekler bio je najbrži na današnjem prvom treningu uoči trke Formule 1 za Veliku nagradu Italije. Lekler je na prvom treningu u Monci ostvario rezultat od 1:23,008 minuta.

Drugo mesto zauzeo je njegov timski kolega Luis Hamilton sa 0,173 sekunde zaostatka, dok je treći bio drugi vozač Mercedesa Džordž Rasel sa 0,304 sekundi zaostatka.

Četvrti je bio vozač Red Bula Lijam Loson, peto mesto je zauzeo Kimi Antoneli iz Mercedesa, dok je šesti bio vozač Meklarena Lando Noris.

Drugi trening biće vožen danas od 16 časova, dok su kvalifikacije na programu u subotu od 16 časova.

Start trke za Veliku nagradu Italije zakazan je za nedelju u 16 časova.

Luis Hamilton Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia, SportPix / Sipa USA / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Ne propustiteOstali sportoviČUVENI ŠAMPION POSTAO VOZAČ MRTVAČKIH KOLA! Pobeđivao Šumahera, zabavljao se sa njegovom budućom suprugom Korinom... A, onda - težak udes i potpuni sunovrat
Hajnc-Harald Frencen
Ostali sportoviHAMILTON NAJAVIO HAOS U MONCI: Imamo bolid za pobedu!
Luis Hamilton
Ostali sportoviLANDO NORIS OSNOVAO TRKAČKI TIM: Aktuelni šampion Formule 1 forsira razvoj mladih vozača
Lando Noris
Ostali sportoviNOVI PEH ZA RED BUL: Hadjar ponovo van bolida, a Lijam Loson dobio novu šansu
Isak Hadžar
Ostali sportoviKAKVA LUDA TRKA FORMULE 1 U HOLANDIJI! VOZAČI 60 PUTA ULAZILI U BOKS: Evo šta se zapravo dešavalo na trci u kojoj je slavio Lando Noris!
Lando Noris

00:57
Maks Ferstapen udes u trci u Holandiji Izvor: F1 TV