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Šarl Lekler vozač Formula 1 tima Ferari na trci u Brazilu

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Vozač Ferarija Šarl Lekler bio je najbrži na današnjem prvom treningu uoči trke Formule 1 za Veliku nagradu Italije. Lekler je na prvom treningu u Monci ostvario rezultat od 1:23,008 minuta.

Drugo mesto zauzeo je njegov timski kolega Luis Hamilton sa 0,173 sekunde zaostatka, dok je treći bio drugi vozač Mercedesa Džordž Rasel sa 0,304 sekundi zaostatka.

Četvrti je bio vozač Red Bula Lijam Loson, peto mesto je zauzeo Kimi Antoneli iz Mercedesa, dok je šesti bio vozač Meklarena Lando Noris.

Drugi trening biće vožen danas od 16 časova, dok su kvalifikacije na programu u subotu od 16 časova.

Start trke za Veliku nagradu Italije zakazan je za nedelju u 16 časova.

1/4 Vidi galeriju Luis Hamilton Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia, SportPix / Sipa USA / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia