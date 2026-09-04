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Najveći gubitnik je Pjer Gasli iz Alpine, koji je ostao bez trećeg mesta nakon što je žalbeni sud vratio na snagu kazne koje su mu ranije bile poništene. Francuz je tako sa podijuma pao na sedmo mesto.

Treće mesto sada pripada vozaču Red Bula Isaku Hadžaru, dok je Oskar Pjastri iz Meklarena četvrti. Lijam Loson i Arvid Lindblad iz Rejsing bulsa napredovali su na petu i šestu poziciju.

Čitav slučaj pokrenula je kontroverza oko merenja pit-lajna u Monaku. Utvrđeno je da postoji razlika od 77 centimetara između zvanično izmerene dužine i najkraće putanje kojom vozač može legalno da prođe.

1/7 Vidi galeriju Pjer Gasli kao Mihael Šumaher Foto: Printskrin/Instagram

Meklaren je uložio žalbu jer je Pjastri zbog kazne izgubio dva boda, dok je čitava situacija uticala i na druge vozače. Vozač Mercedesa Džordž Rasel, na primer, ostao je bez bodova nakon kazne koju je dobio zbog nepravilnog odsluživanja prethodne kazne.

Žalbeni sud je zaključio da tokom trkačkog vikenda nije bilo moguće retroaktivno menjati parametre na osnovu kojih su vozači kažnjavani.

Alpina je saopštila da se ne slaže sa odlukom i ponovila da Gasli tokom trke nije prekoračio dozvoljenu brzinu u pit-lajnu, ali je istakao da prihvata odluku suda.