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Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije slavi plasman u polufinale EP 2026 posle pobede nad Grčkom

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Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije danas od 15 sati igra polufinale Evropskog prvenstva protiv selekcije Turske.

Drugo polufinale, u kome se sastaju Italija i Poljska, igra se od 18 časova.

1/9 Vidi galeriju Srbija - Grčka (četvrtfinale Evropskog prvenstva) Foto: CEV

Srbija je do polufinala stigla pobedom nad Grčkom, dok je Turska bila bolja od Nemačke.

Italija je savladala Švedsku, a Poljska Holandiju u četvrtfinalu.

Meč između Srbije i Grčke moći ćete da gledate na kanalima RTS2 i Arena Premium 3, dok tekstualni prenos meča možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurir.rs.