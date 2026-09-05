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Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije danas od 15 sati igra polufinale Evropskog prvenstva protiv selekcije Turske.

Drugo polufinale, u kome se sastaju Italija i Poljska, igra se od 18 časova.

Srbija - Grčka (četvrtfinale Evropskog prvenstva) Foto: CEV

Srbija je do polufinala stigla pobedom nad Grčkom, dok je Turska bila bolja od Nemačke.

Italija je savladala Švedsku, a Poljska Holandiju u četvrtfinalu.

Meč između Srbije i Grčke moći ćete da gledate na kanalima RTS2 i Arena Premium 3, dok tekstualni prenos meča možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurir.rs.

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Tijana Bošković i Samanta Fabris Izvor: RTS2