Oba polufinala igraju se u Istanbulu u hali "Sinan Erdem".
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IDEMO, DEVOJKE! SRBIJA DANAS IGRA ZA PLASMAN U FINALE EVROPSKOG PRVENSTVA! Evo gde možete da gledate meč protiv Turske!
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Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije danas od 15 sati igra polufinale Evropskog prvenstva protiv selekcije Turske.
Srbija - Grčka (četvrtfinale Evropskog prvenstva) Foto: CEV
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Srbija je do polufinala stigla pobedom nad Grčkom, dok je Turska bila bolja od Nemačke.
Italija je savladala Švedsku, a Poljska Holandiju u četvrtfinalu.
Meč između Srbije i Grčke moći ćete da gledate na kanalima RTS2 i Arena Premium 3, dok tekstualni prenos meča možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurir.rs.
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