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U saopštenju se navodi da tvorac najvećeg uspeha u istoriji GRK Ohrid, 46-godišnji Boris Rojević, ostaje na čelu "gladijatora" i da "ambicije ostaju najviše: novi trofeji, napad na šampionsku titulu i GRK Ohrid na mestu koje želimo – na vrhu".

Rojević koji je u martu 2025. sa Ohridom potpisao trogodišnji ugovor, doveo je taj makedonski tim u prethodnoj sezoni do trećeg mesta u domaćem šampionatu i do tutule u EHF Evropskom kupu.

"Priča se nastavlja. I san postaje veći. Zajedno smo napisali istoriju. Zajedno smo osvojili prvi evropski trofej. Zajedno smo pokazali da Ohrid može da sanja i pobeđuje na veliko. Ali, ovo nije kraj priče. Roja ostaje. Zajedno – po novu istoriju", piše u saopštenju kluba iz Ohrida.

(Beta)