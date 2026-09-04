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Rasel je na drugom treningu u Monci ostvario rezultat od 1:22,559 minuta.

Drugo mesto zauzeo je Šarl Lekler iz Ferarija sa 0,120 sekundi zaostatka, dok je treći bio drugi vozač Mercedesa Kimi Antoneli sa 0,141 sekundom zaostatka.

Četvrti je bio drugi vozač Meklarena Lando Noris, peto mesto je zauzeo Luis Hamilton iz Ferarija, dok je šesti bio vozač Meklarena Oskar Pjastri.

Sedmi je bio Arvid Lindblad iz Rejsing bulsa, a osmi Oliver Berman iz Hasa.

Kvalifikacije su na programu u subotu od 16 časova.

Start trke za Veliku nagradu Italihe zakazan je za nedelju u 15 časova.

(Beta)