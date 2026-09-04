Slušaj vest

Vozač ekipe Visma je deonicu dugu 192,8 kilometara prešao za četiri sata i 34 minuta.

On je u sprint završnici slavio ispred Francuza Valentina Pare-Penta (Soudal Quick-Step).

Treće mesto je zauzeo Britanac Metju Brenan iz ekipe Visma, koji je imao 24 sekunde zaostatka za pobednikom.

Vodeći u generalnom plasmanu je Španac Enrik Mas iz ekipe 'Moviestar' ukupnim vremenom 45 sati, osam minuta i 51 sekunda. Na drugom mestu je Slovenac Primož Roglič iz Red Bula sa minut i 45 sekundi zaostatka.

Naredna, 14. etapa, dužine 154,5 kilometara, vozi se sutra od Haena do Siera de la Pandera.

(Beta)

Ne propustiteOstali sportoviLUDNICA NA VUELTI: Brenan trijumfovao u 11. etapi, Mas ostao na vrhu generalnog plasmana
Džejms Metju Brenan
Ostali sportoviFRANCUZ POKORIO VUELTU: Bastijen Tronhon slavio u ludoj završnici
Tim Merlir
Ostali sportoviŠOK NA VUELTI: Pogačar pao i odustao od trke, imao skoro četiri minuta prednosti!
Tadej Pogačar
Ostali sportoviSUZE NA CILJU: Norvežanin pobedio na Vuelti, pa posvetio trijumf preminulom kralju
Andreas Leknesund

06:16
Bećirović o Partizanu To ne može da se desi Panatinaikosu Izvor: Kurir