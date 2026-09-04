Belgijski biciklista Vaut Van Art pobednik je 13. etape trke Vuelta, vožene od Almunjekara do Rohe.
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VAN ART NAJBRŽI U CILJU: Belgijanac ostavio rivale iza sebe na Vuelti
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Vozač ekipe Visma je deonicu dugu 192,8 kilometara prešao za četiri sata i 34 minuta.
On je u sprint završnici slavio ispred Francuza Valentina Pare-Penta (Soudal Quick-Step).
Treće mesto je zauzeo Britanac Metju Brenan iz ekipe Visma, koji je imao 24 sekunde zaostatka za pobednikom.
Vodeći u generalnom plasmanu je Španac Enrik Mas iz ekipe 'Moviestar' ukupnim vremenom 45 sati, osam minuta i 51 sekunda. Na drugom mestu je Slovenac Primož Roglič iz Red Bula sa minut i 45 sekundi zaostatka.
Naredna, 14. etapa, dužine 154,5 kilometara, vozi se sutra od Haena do Siera de la Pandera.
(Beta)
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