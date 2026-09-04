- Biće to vrlo teška utakmica za nas, protivnik je aktuelni šampion Evrope, ekipa koja vredi u svakom smislu. Igraju kod kuće i znamo šta to znači za njih, to je ekipa koja godinama igra mnogo bolje kod kuće nego na strani. Sigurno da neće biti lako, imaju oni svojih mana, imamo i mi prednosti, kao i mane. Videćemo ko će to sve bolje iskoristiti, nadam se da će naše igračice kao i nebrojano puta do sada uspeti da dobiju utakmicu, koja je vrlo važna za nas, ne samo zbog medalje na EP već i uopšte zbog zamajca za sledeću godinu - rekao je Terzić.