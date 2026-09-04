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Selektor ženske odbojkaške reprezentacije SrbijeZoran Terzić izjavio je pred polufinale Evropskog prvenstva da Turska igra mnogo bolje na svom terenu i dodao da iskusne igračice u njegovom timu žive za utakmice pod pritiskom.

Odbojkašice Srbije igraće u subotu od 15 časova protiv selekcije Turske u Istanbulu u polufinalu Evropskog prvenstva:

zoran terzić Foto: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia, Www.cev.lu, OSSRB

-  Biće to vrlo teška utakmica za nas, protivnik je aktuelni šampion Evrope, ekipa koja vredi u svakom smislu. Igraju kod kuće i znamo šta to znači za njih, to je ekipa koja godinama igra mnogo bolje kod kuće nego na strani. Sigurno da neće biti lako, imaju oni svojih mana, imamo i mi prednosti, kao i mane. Videćemo ko će to sve bolje iskoristiti, nadam se da će naše igračice kao i nebrojano puta do sada uspeti da dobiju utakmicu, koja je vrlo važna za nas, ne samo zbog medalje na EP već i uopšte zbog zamajca za sledeću godinu - rekao je Terzić.

On je naveo da iskusne igračice u njegovom timu jedva čekaju meč protiv Turske.

- One ne mogu da žive i da igraju bez tog pritiska. Za mlađe devojke ne mogu da garantujem, jer ih još nisam video u toj situaciji, ali ne bi trebalo da bude problema i mislim da će one baš sutra napraviti najbolji rezultat - izjavio je Terzić.

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