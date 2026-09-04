TERZIĆ REALAN UOČI POLUFINALA: "Biće to vrlo teška utakmica za nas, protivnik je aktuelni šampion Evrope"!
Selektor ženske odbojkaške reprezentacije SrbijeZoran Terzić izjavio je pred polufinale Evropskog prvenstva da Turska igra mnogo bolje na svom terenu i dodao da iskusne igračice u njegovom timu žive za utakmice pod pritiskom.
Odbojkašice Srbije igraće u subotu od 15 časova protiv selekcije Turske u Istanbulu u polufinalu Evropskog prvenstva:
- Biće to vrlo teška utakmica za nas, protivnik je aktuelni šampion Evrope, ekipa koja vredi u svakom smislu. Igraju kod kuće i znamo šta to znači za njih, to je ekipa koja godinama igra mnogo bolje kod kuće nego na strani. Sigurno da neće biti lako, imaju oni svojih mana, imamo i mi prednosti, kao i mane. Videćemo ko će to sve bolje iskoristiti, nadam se da će naše igračice kao i nebrojano puta do sada uspeti da dobiju utakmicu, koja je vrlo važna za nas, ne samo zbog medalje na EP već i uopšte zbog zamajca za sledeću godinu - rekao je Terzić.
On je naveo da iskusne igračice u njegovom timu jedva čekaju meč protiv Turske.
- One ne mogu da žive i da igraju bez tog pritiska. Za mlađe devojke ne mogu da garantujem, jer ih još nisam video u toj situaciji, ali ne bi trebalo da bude problema i mislim da će one baš sutra napraviti najbolji rezultat - izjavio je Terzić.
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