Slušaj vest

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije je stigla do završnice Evropskog prvenstva, a pred izabranicama Zorana Terzića sada je najveći izazov – domaćin Turska. Kapiten naše reprezentacije Maja Ognjenović istakla je da očekuje težak i uzbudljiv meč, ali i da veruje u plasman u finale.

Ognjenović je naglasila da je Srbija upravo zbog ovakvih utakmica došla u Istanbul, kao i da će pritisak biti podjednak na obe strane:

1/6 Vidi galeriju Danilo Ikodinović i Maja Ognjenović se razvode Foto: Olimpijski komitet Srbije/Ivica Veselinov, CEV, Instagram

- Ovo je deo takmičenja koji smo svi željno iščekivali. Naš cilj je bio da dođemo u Istanbul i budemo u četiri najbolje ekipe. Pritisak će biti podjednak na obe strane. Turska ima sjajne pojedince i tim koji mnogo zavisi od Melise Vargas, ali osvojile su Ligu nacija i zaslužuju maksimalno poštovanje – rekla je kapiten Srbije.

Iskusna odbojkašica posebno je istakla ono što bi moglo da bude ključno za Srbiju.

- Ne smemo da zaboravimo ono što nas krasi, a to su timski duh i energija koju imamo!

Ognjenović je svesna i atmosfere koja čeka Srbiju u Istanbulu, gde se očekuje veliki broj domaćih navijača.

- Nije jednostavno igrati u hali pred 10.000, 15.000 navijača koji će biti protiv vas. Meni je to doza pritiska i energije koja mi prija i daje dodatni motiv da pobedim.

Srbija i Turska već su se mnogo puta sastajale, a kapiten naše selekcije veruje da iskustvo može da bude od velike pomoći.

- Igrale smo više puta protiv Turske, pobeđivale smo, ali i gubile. Nadam se da ćemo sutra doći do pozitivnog ishoda - rekla je Maja Ognjenović.

U drugom polufinalu Evropskog prvenstva sastaju se Italija i Poljska, a taj duel na programu je od 18 časova.

BONUS VIDEO: