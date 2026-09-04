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"Bilo je zaista teško izvući dobar krug iz bolida. Iz nekog razloga, nije bilo lako voziti ga na drugom treningu. Napravili smo nekoliko promena, ali nije trebalo da bude toliko loše. Pogledaćemo sve i videti možemo li da poboljšamo bolid za sutra", rekao je Hamilton posle drugog treninga u Monci.

Vozač Mercedesa Džordž Rasel bio je najbrži na današnjem drugom treningu uoči trke za Veliku nagradu Italije u Monci, a iza je bio Šarl Lekleriz Ferarija sa 0,120 sekundi zaostatka. Hamilton je zauzeo peto mesto sa 0,457 sekundi zaostata za Raselom, a ispred su bili i Kimi Antoneli iz Mercedesa i Lando Noris iz Meklarena.

Pre toga na prvom treningu najbrži je bio Lekler, ispred Hamiltona i Rasela.

"Motor je napredak, na čemu sam veoma zahvalan momcima u fabrici koji su radili na njemu, ali naša strategija isporuke energije je drugačija od one koju imaju ostali, naši konkurenti. Deluje da oni možda imaju manji otpor vazduha na pravcima", dodao je najuspešniji vozač svih vremena.

1/4 Vidi galeriju Luis Hamilton Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia, SportPix / Sipa USA / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Britanski vozač rekao je da je "značajna" razlika u brzini na pravcima u odnosu na Mercedes, ali se i požalio na balans bolida.

"Kada pogledam razlike, gubio sam oko 0,6 sekundi od Džordža na pravcima, što je nešto čime moramo da se pozabavimo", dodao je on.

Hamilton je bio 0,337 sekundi sporiji od timskog kolege, a u ;Ferariju je sada red na njega da odluči da li će u kvalifikacijama izaći na stazu pre ili posle Leklera.

"Vožnja u zavetrini je ovde sve, tako da ću verovatno pokušati da je iskoristim", naveo je Hamilton.

Treći trening vozi se u subotu od 12.30, uoči kvalifikacija koje su na programu od 16 časova.

Trka za Veliku nagradu Italije vozi se u nedelju od 15 časova u Monci.

(Beta)