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Crno-bele je predvodio Joav Lambroso sa 11 golova, šest pogodaka postigao je Aljoša Damjanović, a po gol manje Lazar Anđelković i Tobijas Vagner.

U ekipi Dinama najefikasniji je bio Veljko Čabrilo sa 10 golova.

Trener Partizana Raul Gonzales zadovoljan je rezultatom i igrom koju je njegov tim prikazao, posebno u prvom poluvremenu.

"Najvažnije je da smo pobedili i osvojili trofej. U prvom poluvremenu smo igrali odlično i u napadu i u odbrani, postigli smo mnogo golova. U drugom delu nismo blistali, ali smo morali da razmišljamo o Ligi šampiona koja sledi i kako da sačuvamo igrače za taj meč", rekao je Gonzales, preneo je klupski sajt.

Partizan će u četvrtak u Beogradu dočekati Fikse Berlin, u prvom kolu Lige šampiona.

"Biće izuzetno teško protiv Berlina, koji mnogo kombinuje u napadu i ima jednog od najboljih rukometaša sveta. Ako mi budemo na nivou koji želimo, mislim da možemo čak da se borimo za pobedu", ocenio je španski trener.

Prvi trofej kao kapiten Partizana je podigao Ivan Mićić.

"Silovito smo ušli u meč, već sredinom prvog poluvremena smo napravili osetnu razliku i otišli sa tom razlikom na poluvreme. U drugom poluvremenu smo ušli u rotaciju, da se isprobaju svi igrači i kombinacije i da se spremimo za ono što sledi naredne nedelje. Dinamo jeste smanjio razliku, ali bilo je bitno da se sačuvamo od povreda. Na kraju, najvažnije je da smo podigli trofej i sada možemo mirne glave da se spremamo za Ligu šampiona", rekao je Mićić.

Njegov saigrač Ilija Abutović rekao je da je srećan zbog trofeja i da ekipa mora što bolje da se pripremi za predstojeći meč sa berlinskim timom.

"Mnogo sam zadovoljniji prvim poluvremenom nego drugim, ali bio je dobar intenzitet utakmice od početka. Dinamo je mlada ekipa koja igra dobar rukomet, brz. Pohvalio bih ih, mislim da njihov trener dobro radi sa njima", naveo je on.

"Još tražimo formu, moramo dodatno da se popravimo i imamo šest dana da se spremimo za Ligu šampiona. Mislim da je taj nivo koji ćemo igrati sledeće nedelje mnogo ozbiljniji. Pozvao bih navijače da dođu i podrže nas jer nas očekuje izuzetan protivnik", dodao je Abutović.