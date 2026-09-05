Slušaj vest

Srbija i Turska danas igraju veliki meč u polufinalu Evropskog prvenstva, a jedna od glavnih uzdanica naše reprezentacije biće, kao i mnogo puta do sada, Tijana Bošković.

Međutim, postoji jedan gotovo neverovatan detalj iz njene prošlosti koji ovom duelu daje potpuno novu dimenziju - jedna od najboljih odbojkašica sveta svojevremeno je mogla da zaigra upravo za Tursku!

Ljudi iz turske odbojke veoma rano primetili su njen neverovatan talenat, a postojao je čak i konkretan plan da se mlada odbojkašica preseli u Tursku i jednog dana obuče dres njihove reprezentacije.

1/35 Vidi galeriju Tijana Bošković Foto: Screenshot

A kako je otkrio njen otac Ljupko Bošković, zbog tadašnjih pravila čak bi morala da promeni i prezime!

Ljupko Bošković prisetio se trenutka kada su ljudi iz Turske prvi put ozbiljno pokazali interesovanje za njegovu ćerku.

Kad su počeli ljudi iz odbojke da govore da je talentovana, tada smo i mi počeli da idemo na utakmice, ja sam čak išao i na treninge. Ljudi iz Turske na "Balkanijadi" u Baru su primetili njen talenat. Tada je to bio moj prvi susret sa stranim faktorom" pričao je svojevremeno Ljupko Bošković.

Nije se sve završilo samo na interesovanju.

"Galatasaraj je bio konkretno zainteresovan, gde su igrale dve naše reprezentativke Vesna Čitaković i Ivana Đerisilo. Zove me jedan dan Vesna, da dođemo turistički, kako bi se Tijana upoznala sa treninzima i ekipom. Tada je počelo da se priča i o mlađim kategorijama reprezentacije Turske", otkrio je otac slavne odbojkašice.

A onda je usledio detalj koji je mnoge ostavio bez teksta!

"Prezivali bismo se Boškoglu!"

Kako je interesovanje iz Turske postajalo sve ozbiljnije, Ljupko je shvatio da se ne radi samo o običnom pozivu da Tijana dođe na nekoliko treninga.

Postojala je, međutim, jedna velika prepreka.

"Shvatio sam da je već postalo ozbiljno, ali je zakon u Turskoj bio da mora da se menja prezime. Tako da bismo se prezivali Boškoglu ili tako nešto", rekao je Ljupko Bošković.

Zamislite samo kako bi danas izgledao veliki duel Srbije i Turske da su stvari tada krenule drugačijim putem!

Umesto da bude najveći adut Srbije protiv Turkinja, Tijana Bošković je možda mogla da stoji upravo na drugoj strani mreže!

Sve je počelo sasvim slučajno — od karatea!

Ipak, put Tijane Bošković do svetskog vrha nije počeo u odbojkaškoj sali.

Pre nego što je uzela odbojkašku loptu u ruke, trenirala je potpuno drugi sport.

Odbojka je sticajem okolnosti. Prvo je počela da trenira karate, došla je do plavog ili smeđeg pojasa, međutim iznenada je izrasla, a starija ćerka je tada krenula na odbojku. Kao svaka mlađa ćerka, ona je krenula za njom, iako je ova terala i borila se da ne krene njenim stopama - otkrio je njen otac.

Ipak, neko je veoma brzo primetio da se pred njim nalazi poseban talenat.

Tadašnji trener Zoran Vidaković uključio ju je u tim sa starijim devojkama. Bila je baš mršava, ali je on tu nešto prepoznao. Posle nekog vremena se izjednačila sa onima starijim od sebe - pričao je Ljupko.

"Nisam mogao da prepoznam da će biti toliko dobra"

Čak ni njen otac, kako je priznao, u početku nije mogao da nasluti kakvu će karijeru napraviti njegova ćerka.

"Sa te stručne strane, nisam mogao da prepoznam da će ona biti dobra. Ti ljudi su razne stvari gledali - koordinaciju, brzinu, čak su merili i dužinu potkolenice, koliko će da naraste, pa da li udara desnom ili levom rukom", objasnio je Ljupko.

Ipak, bilo je i onih koji su veoma rano znali šta Tijana može da postane.

"Jedan moj prijatelj iz Ljubinja, koji je dugo u odbojci, Đoko Likić je odmah za nju rekao da će biti korektor", dodao je Bošković.

I bio je u pravu!

Danas je zvezda svetske odbojke, ali u rodnom kraju je i dalje samo - Tijana

Koliko god danas bila velika sportska zvezda, Tijana Bošković u rodnom kraju nije promenila navike.

Njen otac se svojevremeno prisetio anegdote koja najbolje govori koliko je slavna odbojkašica ostala prizemna.

"Jedan dečko iz komšiluka, sa kojim je Tijana odrasla, došao je sa papirima da mu da autogram. Kaže mu ona: "Milutine, šta si poludeo, to sam ja Tijana"", ispričao je Ljupko kroz osmeh.

Tako je nekada devojčica koja je slučajno završila u odbojci, a potom bila na meti ljudi iz turske odbojke, postala jedna od najvećih zvezda koje je Srbija ikada imala.

A danas će upravo ona biti jedan od glavnih aduta naše reprezentacije protiv Turske!

Turci su nekada želeli da je imaju u svojim redovima. Sada će morati da pronađu način da je zaustave.