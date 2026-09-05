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Srpski boks dobio je novu potvrdu da ima generaciju za velike domete!

Mlada reprezentacija Srbije briljirala je na tradicionalnom međunarodnom turniru „Boksam“ u La Nusiji, jednom od značajnih okupljanja mladih boksera i bokserki, osvojivši čak deset medalja – četiri zlatne, tri srebrne i tri bronzane.

Na ovogodišnjem turniru učestvovalo je 246 mladih boksera i bokserki iz 21 zemlje sa četiri kontinenta, među kojima su reprezentacije Austrije, Belgije, Bosne i Hercegovine, Danske, Francuske, Islanda, Kuvajta, Letonije, Meksika, Holandije, Novog Zelanda, Palestine, Poljske, Portugala, Portorika, Rumunije, Srbije, Španije, Turkmenistana, Ukrajine i Venecuele.

U izuzetno jakoj međunarodnoj konkurenciji, mladi reprezentativci Srbije pokazali su kvalitet, karakter i borbenost i još jednom potvrdili da srpski boks ima generaciju spremnu za velike izazove koji tek dolaze.

Posebno je zablistala Mia Topić, koja je u konkurenciji školarki do 15 godina, u kategoriji do 60 kilograma, osvojila zlatnu medalju.

Topić je do titule stigla sa dve ubedljive pobede, obe prekidom od strane sudije u ringu, a za impresivne nastupe dobila je i posebno priznanje – proglašena je za najbolju bokserku turnira u konkurenciji U15.

Oni su uzeli medalje

Zlatom su se okitili i: Mia Kerošević – U15, do 44 kg, dve pobede; Andrija Trajković – U17, do 80 kg, dve pobede; Ognjen Staletović – U17, do 52 kg, čak tri pobede.

Posebno imponuje učinak Staletovića, koji je kroz tri meča pokazao kontinuitet i kvalitet i stigao do najsjajnijeg odličja.

Do srebrnih medalja stigli su: Nina Damjanović – U15, do 48 kg; Ostoja Drulović – U15, do 40 kg; Todor Lučić – U17, do 57 kg.

Bronzane medalje osvojili su: Anabeli Todorović – U15, do 48 kg; Dušan Nekić – U17, do 66 kg, Lazar Jovanović - U15, do 52 kg.

Deset medalja osvojenih u Španiji nije samo zbir odličja – to je jasan signal da srpski boks ima izuzetno talentovanu i perspektivnu novu generaciju.

Mladi reprezentativci Srbije pokazali su da mogu da se nose sa vršnjacima iz brojnih bokserskih velesila i da na međunarodnoj sceni već sada imaju šta da kažu.

Posebno ohrabruje činjenica da je reč o bokserima i bokserkama koji se nalaze na početku svojih sportskih karijera. Njihovi najbolji rezultati tek se očekuju, a pogled je već usmeren ka najvećoj svetskoj sceni i Olimpijskim igrama u Brizbejnu 2032. godine.

Uz reprezentativce Srbije u La Nusiji bili su selektor Igor Rogić, zadužen za mlađe muške selekcije, i Stefan Prodanović, trener BK Obilić iz Zvornika, koji je na ovom turniru vodio ženski deo reprezentacije.

Četiri zlata, tri srebra i tri bronze – ukupno deset medalja za Srbiju! La Nusija je donela odličja, iskustvo i nova imena koja sa razlogom privlače pažnju. Budućnost srpskog boksa već je u ringu. I izgleda – veoma obećavajuće.