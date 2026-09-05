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Vozač Mercedesa Džordž Rasel bio je najbrži na današnjem trećem treningu uoči kvalifikacija za trku Formule 1 za Veliku nagradu Italije u Monci.

Rasel je ostvario rezultat od 1:22,219 minuta.

Drugi je bio vozač Ferarija Luis Hamilton sa 0,226 sekundi zaostatka, a treći Maks Verstapen iz Red Bula sa 0,350 sekundi zaostatka.

Oni su se umalo sudarili u završnici treninga, kada je Hamilton pretekao Verstapena, zatim su vozili jedan pored drugog na pravcu sve dok holandski vozač nije prošao sa unutrašnje strane pri ulasku u prvu šikanu, zbog čega je sedmostruki svetski prvak izleteo široko.

Vodeći u generalnom plasmanu Kimi Antoneli iz Mercedesa zauzeo je četvrto mesto, peti je bo aktuelni šampion Lando Noris iz Meklarena, a šesti Šarl Lekler iz Ferarija.

Vozač Rejsing Bulsa Arvid Lindblad zauzeo je sedmo mesto, osmi je bio Oskar Pjastri iz Meklarena, a deveto i 10. mesto zauzeli su vozači Alpine Pjer Gasli i Franko Kolapinto.

Kvalifikacije počinju u 16 časova, a trka za Veliku nagradu Italije vozi se u nedelju od 15 časova u Monci.