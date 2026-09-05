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Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira u finale Evropskog prvenstva, pošto je u polufinalu u Istanbulu izgubila od Turske 0:3 u setovima (20:25, 19:25, 20:25).

Selektor Zoran Terzić priznao je da postoji žal posle poraza.

"Moje mišljenje je, treba odgledati još jednom utakmicu na miru, ali moje mišljenje je da je Turska nikad slabija. Ali mi - katastrofa. Definitivno katastrofa, pre svega na psihološkom planu. Videli smo od početka utakmice da nemamo apsolutno nikakvih šansi da igramo neku našu igru, za šta, naravno, preuzimam krivicu na sebe. Uvek je trener kriv kada ekipa nije psihološki spremna za jedan ovakav meč", kazao je Terzić i dodao:

"Možda sam ja malo, po nekoj staroj navici, odradio pripremu onako kako sam je radio uvek. Ovde ima novih igrača, novih lica, koja verovatno traže nešto drugo i tako dalje. Ali definitivno je moja greška i ja stojim iza toga. To nije sporno."

1/9 Vidi galeriju Turska - Srbija, polufinale EP Foto: Ozan KOSE / AFP / Profimedia

Naše odbojkašice će se sutra boriti za bronzanu medalju, a protivnik će im biti poraženi iz drugog polufinala, u kome se sastaju Italija i Poljska.

"E sad, sutra, nadam se i verujem da ipak, bez obzira na to što su to neki novi igrači, reprezentacija Srbije je reprezentacija Srbije. Trebalo bi, ako ništa drugo, da se pojavi neka dodatna motivacija, neka dodatna želja za tom medaljom i, naravno, bar malo onog inata koji nas je pratio", zaključio je Terzić