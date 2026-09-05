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Selektor Srbije Zoran Terzić burno je reagovao nakon sporne odluke prve sudije Teodore Kariopulu, kojom je, posle video-čelendža, poen dodeljen Turskoj.

Srpska strana bila je uverena da je odluka trebalo da bude drugačija, a Terzić nije skrivao nezadovoljstvo.

„Pljačka! Sramotna odluka!“, moglo se čuti nakon situacije koja je izazvala velike proteste na srpskoj klupi.

Drama se, međutim, tu nije završila. Ubrzo je usledila nova sporna odluka, kada je Srbiji poništen servis uz obrazloženje da nije dat znak za izvođenje početnog udarca. I ta odluka izazvala je burne reakcije srpske reprezentacije.

Turska je iskoristila trenutak i nastavila da pritiska Srbiju, pa je u tim trenucima drugog seta povela 4:2.

Polufinale u Istanbulu tako je dobilo dodatnu dozu drame, a svaka naredna odluka sudija je sada pod posebnom lupom.

1/9 Vidi galeriju Turska - Srbija, polufinale EP Foto: Ozan KOSE / AFP / Profimedia